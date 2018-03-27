Ходорковский потребовал публичного расследования пожара в Кемерове
Михаил Ходорковский потребовал публичного расследования пожара в Кемерове. Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к Владимиру Путину. Как сообщается на сайте МБХ-Медиа, подписать петицию можно на сервисе Change.org. «В ходе расследования должны быть установлены лица, ответственные за гибель людей. Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники не заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в петиции.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
traviliberalovgazamiudushlivami 27 марта 2018 | 07:48
А теперь любая урка может чего то там требовать?
vlabumur 27 марта 2018 | 07:52
« Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники не заинтересованы в проведении объективного расследования»,
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я бы лично Мишу еще лет на десять укатал. Нет не за воровство.За то что он один из строителей нашей системы.
Но тут я согласен.
sjuzanna 27 марта 2018 | 08:15
Надо, чтобы к МБХ присоединился и Евросоюз. И Трамп по телефону это потребовал. Без этого никак.
vlasta64 27 марта 2018 | 08:25
Вор и убийца чего то требует, просто он еще живой Скрипаль.