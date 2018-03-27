Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги
Как передает ИФ этого потребовали жители города на митинге у здания областной администрации. Активисты намерены лично убедиться, сколько тел погибших было доставлено в морги после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В Кемерове ходят слухи, что власти занижают число погибших.
Комментарии23
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alexander25101977 27 марта 2018 | 07:41
Какой морг? Там половина в пепел превратились. Глупые, что ли? Естественно, отправил. А в морге-то - всё как по официальной статистике. В дураках сейчас и останутся. А середюки посмеются и дальше продолжат справлять... нужду на этот народ.
vaka257 27 марта 2018 | 07:46
alexander25101977: Родители -то знают куда отправляли своих детей.Да и родные взрослых,которые погибли,тоже будут требовать назвать их имена ,а также компенсации...Сейчас 21 век,трудно чего утаить...
kara 27 марта 2018 | 07:46
alexander25101977: так ваши кричат про горы трупов именно в моргах. вы лично, записались в эту группу?
alexander25101977 27 марта 2018 | 08:06
kara: Потрудись пояснить, кто такие "ваши". Я не отношусь ни к вашим, ни к нашим. Я в отличие от тебя, не стадная овца, которую стригут время от времени и готовят для куйрам-байранов.
vsehporvem 27 марта 2018 | 07:45
Базар ни о чём! Пусть те, у кого родственники, друзья, которые по их мнению были В ТЦ, просто назовут их имена, фамилии. Тогда и будет о чём говорить. А пока бла-бла-бла.
sjuzanna 27 марта 2018 | 08:20
vsehporvem: Надо еще гостиницы проверить. Там могут быть командировочные.
vlabumur 27 марта 2018 | 07:46
После пожара власти должны бы как минимум подать в отставку.а как максимум пойти под суд.за "преступную халатность и разгильдяйство."
vsehporvem 27 марта 2018 | 07:50
vlabumur: Ты не попутал власти региона с хозяевами ТЦ? Вот кого судить надо! Причем прилюдно, на площади.
vlabumur 27 марта 2018 | 08:07
vsehporvem: Ты не попутал власти региона с хозяевами ТЦ?
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Нет не попутал.Безопасность жителей главная обязательность любой власти.
И проверка противопожарной безопасности.лежит именно на власти. А если нет, тогда зачем власть нужна?
vsehporvem 27 марта 2018 | 08:11
vlabumur: А кто требовал запретить проверки? Не хомячьё ли? Аж из штанов выпрыгивали! Вот и запретили. А барыги сволочами оказались. Так кто виноват?
mumaras 27 марта 2018 | 08:16
vsehporvem: Ну ка поподробнее о том, что это хомячье требовало и власть пошла на уступки?? Вы вообще в каком мире живете?
punyoshohlai 27 марта 2018 | 08:18
vsehporvem: А кто требовал запретить проверки?
Не скули.
Хочешь сказать, что Путин пошел навстречу хомякам? Ты за кого его держишь, всемипорванный?
vsehporvem 27 марта 2018 | 08:20
punyoshohlai: mumaras: А вот и подумайте почему ввели каникулы на проверки объектов бизнеса, с чьей подачи?
sjuzanna 27 марта 2018 | 08:29
vsehporvem: Частые Проверки можно и запретить. Но обход помещений и наблюдение никто не отменял.
Кроме того, действуют проверки по заявлению любого человека в полицию. Если ты при обходе помещения видишь, что есть серьезные нарушения, то, если ты неравнодушный челвоек, можешь:
1. просто прийти в кабинет начальника и сказать ему об этом;
2. Написать в книгу жалоб о арушениях - это тоже документ;
3. попросить любого из посетителей, соседей и, наконец, родственников написать жалобу в прокуратуру. Показать видо. Сейчас очень много возмжностей.
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - ЭТО НАШЕ РАВНОДУШИЕ.
dan24 27 марта 2018 | 07:50
Когда гибнет самолет имена вывешивают, а здесь почему не так?
Какие такие тайны следствия
По спискам все будет ясно.
Кто в сети даст этот список?
В конце концов соц.сети это сделают в группе или такую группу заблокируют тут же?
vsehporvem 27 марта 2018 | 07:53
dan24: А зачем сети? Местные СМИ есть - там пусть и вывешивают списки. Главное чтобы заявители анонимами не были.
suntechnick 27 марта 2018 | 08:00
Почему комментировать самые страшные трагедии всегда отправляют самых тупых и агрессивных портянок? Неужели это и впрямь помогает отвлечь внимание от сути?
vsehporvem 27 марта 2018 | 08:03
На митинге попросили тех, кто потерял родственников и друзей, подойти к микрофону - все сразу спеклись, человек пять подошло.
poluputing 27 марта 2018 | 08:08
vsehporvem: потеряв своего ребёнка вчера вы, не спёкшись, побежите на митинг и к микрофону? Ну тогда вы - железная леди.
vsehporvem 27 марта 2018 | 08:13
poluputing: То есть в толпе орать могёте, а у микрофона нет? Там половина выступающих бухие!
mumaras 27 марта 2018 | 08:19
poluputing: скорее набитая дура.... или просто портянка.
vsehporvem 27 марта 2018 | 08:24
mumaras: Ну ты то ведь не такая, не набитая, правда?
volkov_25 27 марта 2018 | 08:37
Технология сокрытия числа погибших отработана как часы за время ведения преступных войн. А войны Россия ведет уже без перерыва и сразу не одну. Более менее точно посчитать можно только по похороненным. Но кто и как это сделает, если похороны будут растянуты во времени и в разных местах.