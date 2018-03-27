Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги

Как передает ИФ этого потребовали жители города на митинге у здания областной администрации. Активисты намерены лично убедиться, сколько тел погибших было доставлено в морги после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В Кемерове ходят слухи, что власти занижают число погибших.