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07:31, 27 марта 2018

Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги

Как передает ИФ этого потребовали жители города на  митинге у здания областной администрации. Активисты намерены лично убедиться, сколько тел погибших было доставлено в морги после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В  Кемерове ходят слухи, что власти занижают число погибших.

Комментарии

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alexander25101977 27 марта 2018 | 07:41

Какой морг? Там половина в пепел превратились. Глупые, что ли? Естественно, отправил. А в морге-то - всё как по официальной статистике. В дураках сейчас и останутся. А середюки посмеются и дальше продолжат справлять... нужду на этот народ.

vaka257 27 марта 2018 | 07:46

alexander25101977: Родители -то знают куда отправляли своих детей.Да и родные взрослых,которые погибли,тоже будут требовать назвать их имена ,а также компенсации...Сейчас 21 век,трудно чего утаить...

kara 27 марта 2018 | 07:46

alexander25101977: так ваши кричат про горы трупов именно в моргах. вы лично, записались в эту группу?

alexander25101977 27 марта 2018 | 08:06

kara: Потрудись пояснить, кто такие "ваши". Я не отношусь ни к вашим, ни к нашим. Я в отличие от тебя, не стадная овца, которую стригут время от времени и готовят для куйрам-байранов.

vsehporvem 27 марта 2018 | 07:45

Базар ни о чём! Пусть те, у кого родственники, друзья, которые по их мнению были В ТЦ, просто назовут их имена, фамилии. Тогда и будет о чём говорить. А пока бла-бла-бла.

sjuzanna 27 марта 2018 | 08:20

vsehporvem: Надо еще гостиницы проверить. Там могут быть командировочные.

vlabumur 27 марта 2018 | 07:46

После пожара власти должны бы как минимум подать в отставку.а как максимум пойти под суд.за "преступную халатность и разгильдяйство."

vsehporvem 27 марта 2018 | 07:50

vlabumur: Ты не попутал власти региона с хозяевами ТЦ? Вот кого судить надо! Причем прилюдно, на площади.

vlabumur 27 марта 2018 | 08:07

vsehporvem: Ты не попутал власти региона с хозяевами ТЦ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Нет не попутал.Безопасность жителей главная обязательность любой власти.
И проверка противопожарной безопасности.лежит именно на власти. А если нет, тогда зачем власть нужна?

vsehporvem 27 марта 2018 | 08:11

vlabumur: А кто требовал запретить проверки? Не хомячьё ли? Аж из штанов выпрыгивали! Вот и запретили. А барыги сволочами оказались. Так кто виноват?

mumaras 27 марта 2018 | 08:16

vsehporvem: Ну ка поподробнее о том, что это хомячье требовало и власть пошла на уступки?? Вы вообще в каком мире живете?

punyoshohlai 27 марта 2018 | 08:18

vsehporvem: А кто требовал запретить проверки?

Не скули.
Хочешь сказать, что Путин пошел навстречу хомякам? Ты за кого его держишь, всемипорванный?

vsehporvem 27 марта 2018 | 08:20

punyoshohlai: mumaras: А вот и подумайте почему ввели каникулы на проверки объектов бизнеса, с чьей подачи?

sjuzanna 27 марта 2018 | 08:29

vsehporvem: Частые Проверки можно и запретить. Но обход помещений и наблюдение никто не отменял.
Кроме того, действуют проверки по заявлению любого человека в полицию. Если ты при обходе помещения видишь, что есть серьезные нарушения, то, если ты неравнодушный челвоек, можешь:
1. просто прийти в кабинет начальника и сказать ему об этом;
2. Написать в книгу жалоб о арушениях - это тоже документ;
3. попросить любого из посетителей, соседей и, наконец, родственников написать жалобу в прокуратуру. Показать видо. Сейчас очень много возмжностей.
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - ЭТО НАШЕ РАВНОДУШИЕ.

dan24 27 марта 2018 | 07:50

Когда гибнет самолет имена вывешивают, а здесь почему не так?
Какие такие тайны следствия
По спискам все будет ясно.
Кто в сети даст этот список?
В конце концов соц.сети это сделают в группе или такую группу заблокируют тут же?

vsehporvem 27 марта 2018 | 07:53

dan24: А зачем сети? Местные СМИ есть - там пусть и вывешивают списки. Главное чтобы заявители анонимами не были.

suntechnick 27 марта 2018 | 08:00

Почему комментировать самые страшные трагедии всегда отправляют самых тупых и агрессивных портянок? Неужели это и впрямь помогает отвлечь внимание от сути?

vsehporvem 27 марта 2018 | 08:03

На митинге попросили тех, кто потерял родственников и друзей, подойти к микрофону - все сразу спеклись, человек пять подошло.

poluputing 27 марта 2018 | 08:08

vsehporvem: потеряв своего ребёнка вчера вы, не спёкшись, побежите на митинг и к микрофону? Ну тогда вы - железная леди.

vsehporvem 27 марта 2018 | 08:13

poluputing: То есть в толпе орать могёте, а у микрофона нет? Там половина выступающих бухие!

mumaras 27 марта 2018 | 08:19

poluputing: скорее набитая дура.... или просто портянка.

vsehporvem 27 марта 2018 | 08:24

mumaras: Ну ты то ведь не такая, не набитая, правда?

volkov_25 27 марта 2018 | 08:37

Технология сокрытия числа погибших отработана как часы за время ведения преступных войн. А войны Россия ведет уже без перерыва и сразу не одну. Более менее точно посчитать можно только по похороненным. Но кто и как это сделает, если похороны будут растянуты во времени и в разных местах.

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