Владимир Путин назвал в числе причин трагедии в Кемерове преступную халатность и  разгильдяйство

Сегодня утром он прилетел в город, где накануне в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека. В ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, президент также выразил соболезнования родным и близким погибших. Совещание началось с минуты молчания. Сегодня же Путин побывал на стихийном мемориале у ТЦ и возложил там букет роз.