Владимир Путин назвал в числе причин трагедии в Кемерове преступную халатность и разгильдяйство
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Сегодня утром он прилетел в город, где накануне в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека. В ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, президент также выразил соболезнования родным и близким погибших. Совещание началось с минуты молчания. Сегодня же Путин побывал на стихийном мемориале у ТЦ и возложил там букет роз.
Комментарии15
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keg 27 марта 2018 | 07:36
в Кемерово на площади сейчас половина города находится... хватит у плешивого смелости выйти к народу ...?
neburzhui2 27 марта 2018 | 07:38
Основная цель любой предпринимательской деятельности – это получение прибыли. Прибыль – это совокупный доход от деятельности компании или предприятия за вычетом совокупных издержек.
mmm_333 27 марта 2018 | 07:40
keg: Володенька! Володенька! Ну отзовись, отзовись! Володенька, я ведь тебя зубами загрызу. Слышишь Володенька?!
prutkov100 27 марта 2018 | 07:45
mmm_333: https://www.youtube.com/watch?v=qWqlAUukT18&feature=youtu.be
Неужели кто-то верит что фюрер сможет сюда выйти ?
grey 27 марта 2018 | 07:36
Думает легко отделаться? Переложить на халатность? Нет, это выстроенная система коррупции, наживы и наплевательства на людей! Вот они ценности доблестного ЧК, помноженные на алчность мафиозного пахана! Ну и последовательная работа цепных псов по депрофессионализации и дегуманизации подведомственного населения!
avorozhev Александр Ворожев 27 марта 2018 | 07:43
grey: Всё правильно!!!
neburzhui2 27 марта 2018 | 07:36
Главное - получение прибыли...
voviliamus 27 марта 2018 | 07:37
Одна из причин трагедии в Кемерово назвала другие причины трагедии в Кемерово.
alexander25101977 27 марта 2018 | 07:38
Да. Эти преступность и халатность допустил предыдущий президент. Этот путин сейчас всё исправит. У него 6 лет есть. Это много, нормально. Успеет.
vlabumur 27 марта 2018 | 07:38
преступную халатность и разгильдяйство
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Все силы на эту мульку были брошены типа "выборы",и чиновники знали за это спросят,а за пожар нет,у нас был в перми пожар в клубе"ХРОМАЯ ЛОШАДЬ" чиновники не пострадали,
Пошумели и забыли,стрелочников посадили.
Хуже будет.
zemljanka 27 марта 2018 | 07:39
Узурпатор. Расставил на места подлецов и тупиц.
vladimirgornitsky 27 марта 2018 | 07:39
Халатность и разгильдяйство - это когда человек просто плохо работает, работает спустя рукава. А когда человек пренебрегает служебными обязанностями из корыстных соображений (а нет сомнения, что именно так действовали органы надзора), это называется совсем по другому. Это - коррупция, которая является нормой жизни в системе, которая закрепилась в России в период правления Путина. В данном случае есть, конечно, и рядовые виновники трагедии, которые действительно проявили халатность и разгильдяйство, но главным виновником является создатель такой системы.
b522 27 марта 2018 | 07:47
Трус. Воевать против слабых, выставив детей и женщин впереди, с сильными предпочитает не связываться. В Украине шакалил, когда они не могли дать отпор, сейчас только тявкает через транслятор - "помет соловьиный". До Киева уже не ходок...
pravdoiskatel 27 марта 2018 | 08:02
Не иначе, как за свои купил эти розы... Лицемер.
pravdoiskatel 27 марта 2018 | 08:06
И чем он там поможет сейчас, когда пожар уже потушили? А где был, когда там все полыхало? А доблестный МЧС проявлял преступную заторможенность? Приехал, блин. На после выборный пиар...