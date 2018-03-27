Краснодарский суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Насте Рыбке
Бизнесмен считает, что девушка без разрешения разместила в соцсетях материалы, которые касаются его личной жизни.
Дерипаска, Рыбка и вице-премьер Сергей Приходько в начале февраля стали героями очередного расследования Алексея Навального. Оно было основано на публикациях в Instagram Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка и ее книги «дневник по соблазнению миллиардера». Бизнесмен обратился в суд с иском к девушке и ее наставнику под псевдонимом Алекс Лесли.
В качестве обеспечительной меры Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам, где оказались личные данные Дерипаски. Под запретом оказались две интернет-страницы оппозиционера. Материалы позже были удалены, а блокировка снята. В иске говорится, что Рыбка не была любовницей Дерипаски. По данным Znak.com, предприниматель требует взыскать с ответчиков по миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба.
В материалах дела есть также жалобы от Алексея Навального, портала «Медиазона» и Znak.com.
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