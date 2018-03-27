Ряд западных стран выслал российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Англии

Учитывая трагедию в Кемерове это неуместный сейчас шаг, — сказала глава пресс-службы МИДа Мария Захарова. Мария Захарова добавила, что без сомнений за провокацией, которая произошла на территории Англии, стоят мощные силы из США и Британии. Они сделали это, чтобы продолжить наступление на нашу страну, — добавила представитель МИДа.

Президент США Дональд Трамп объявил о высылке десятков российских разведчиков и закрытии консульства в Сиэттле. Этот шаг важен для национальной безопасности страны, — объявил американский посол в России Джон Хантсман: «США делает этот шаг совместно с нашими союзниками в НАТО и партнерами по всему миру в ответ на российскую химическую атаку военного уровня на территории Великобритании, в числе их последних действий по дестабилизации обстановки в мире. Сегодняшние действия делают США безопаснее, ограничивая возможности России следить за американцами и вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности США. Таким образом, своими действиями США вместе с партнерами и союзниками дают понять России, что у их действий будут последствия». Джон Хантсман подчеркнул, что США готовы строить лучшие отношения с Россией, но это будет возможно только когда она решит стать ответственным партнером.