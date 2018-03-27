Около 300 жителей Кемерово собрались сегодня утром у администрации региона
Как передает ИФ, изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Горожане ведут себя мирно: призывают рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. К собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Рано утром в в Кемерово прибыл Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра «Зимняя вишня», где в воскресенье произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.
Почтить память жертв трагедии в Кемерово соберутся сегодня вечером москвичи у памятника Пушкину. Об этом «Эху Москвы» сообщила автор идеи сбора, журналист Лиза Сурганова. С городскими властями акция не согласована.
Во многих странах мира выражают соболезнования из-за пожара в Кемерове. Глава Евросовета Дональд Туск даже высказался на русском языке.
Тем временем с сегодняшнего дня на Кузбассе объявят трехдневный траур.
Комментарии3
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neburzhui2 27 марта 2018 | 07:09
Гражданин !
Хорош доставать из широких штанин
Свои претензии к власти !
Скажи !
Что сделал конкретно ТЫ ?
Чтобы любая старушка в стране
Смогла пережить несчастье ?!!
vaka257 27 марта 2018 | 07:09
Люди не верят официальным данным о числе жертв.Инициативная группа собирается объехать все морги - в ней журналисты Associated Press,Первого канала и активисты...
wuwer 27 марта 2018 | 07:11
Зачем повторяете вранье?
Похоже там весь город ...