Около 300 жителей Кемерово собрались сегодня утром у  администрации региона

Как передает ИФ, изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Горожане ведут себя мирно: призывают рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. К собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Рано утром в в Кемерово прибыл Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра «Зимняя вишня», где в воскресенье произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.

Почтить память жертв трагедии в Кемерово соберутся сегодня вечером москвичи у памятника Пушкину. Об этом «Эху Москвы» сообщила автор идеи сбора, журналист Лиза Сурганова. С городскими властями акция не согласована.

Во многих странах мира выражают соболезнования из-за пожара в Кемерове. Глава Евросовета Дональд Туск даже высказался на русском языке.

Тем временем с сегодняшнего дня на Кузбассе объявят трехдневный траур.