Правительство Австралии в знак солидарности с Великобританией высылает двух российских дипломатов
Они должны покинуть страну в течение недели. В совместном заявлении премьер-министра и министра иностранных дел отмечается, что два российских дипломата являются незаявленными сотрудниками разведки.
Комментарии7
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vaka257 27 марта 2018 | 06:51
Вот и Австралия поключилась.Будут ли ещё желалающие?Ждём-с...
prade 27 марта 2018 | 07:06
vaka257: Канада, скорее всего присоединится.
piter_ug 27 марта 2018 | 06:52
Не простой изгой, а межконтинентальный, мировой изгой.
kazlevich1949 27 марта 2018 | 06:54
Ще не вмерла СВР і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
babich174 27 марта 2018 | 06:59
kazlevich1949: Пока что судьба только ухмыляется.
babich174 27 марта 2018 | 06:56
И это наш друххх?
laksap 27 марта 2018 | 06:59
Другими словами - если в Сербии английская машина давит серба - из России высылают 100 дипломатов из 20 стран и закрывают американское консульство АВТОМАТИЧЕСКИ????