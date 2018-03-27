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06:45, 27 марта 2018

В Кемерове к утру опознаны 25 из 64 погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Из них 13 — дети. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, утром в  Кемерово прибыли специалисты, которые будут проводить генетические исследования. Сегодня же  первые 10 тел погибших будут переданы родственникам для захоронения. Скворцова также сообщила, что в стационаре остается 15 человек, самочувствие всех госпитализированных улучшается. По  последним данным, в  результате пожара в ТЦ погибли 64 человека.

Комментарии

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neburzhui2 27 марта 2018 | 06:57

Гражданин !
Хорош доставать из широких штанин
Свои претензии к власти !
Скажи !
Что сделал конкретно ТЫ ?
Чтобы любая старушка в стране
Смогла пережить несчастье ?!!

alexander25101977 27 марта 2018 | 07:02

neburzhui2: Плачу налоги, на которые жирует власть, вместо того, чтобы помогать старушкам переживать несчастье. И с этих налогов иногда подачки кидает этим старушкам в очередных трагедиях, которые происходят из-за оголтелой коррупции. Тебе нужны ещё аргументы, умник?

neburzhui2 27 марта 2018 | 07:04

alexander25101977:
Налоги небось с МРОТ платишь ? :-))

vsehporvem 27 марта 2018 | 07:07

alexander25101977: Плачу налоги
____________________________
Дофига заплатил то?

igorrrpadlowitchs 27 марта 2018 | 07:01

Почему гибнут беззащитные дети? Пртому что взрыслым на них плевать - они в это время пилят бабло, играют в хоккей в ночной лиге? А , кстати, куда бог смотрел? Неужели, как подонок в хоккей играл?

vsehporvem 27 марта 2018 | 07:05

igorrrpadlowitchs: они в это время пилят бабло, играют в хоккей в ночной лиге...
________________________________
... на Ухе сидят

neburzhui2 27 марта 2018 | 07:06

igorrrpadlowitchs:
Бог о твоих доходах сейчас беспокоится...

vaka257 27 марта 2018 | 07:05

Толпа скандирует «В отставку!» и требует приезда Владимира Путина на площадь. Они прочитали в новостях, что он возложил цветы. #Кемерово...

vsehporvem 27 марта 2018 | 07:09

vaka257: Толпа скандирует «В отставку!»
__________________________________
Это не толпа, а стадо - стадо хомячков!

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