В Кемерове к утру опознаны 25 из 64 погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Из них 13 — дети. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, утром в Кемерово прибыли специалисты, которые будут проводить генетические исследования. Сегодня же первые 10 тел погибших будут переданы родственникам для захоронения. Скворцова также сообщила, что в стационаре остается 15 человек, самочувствие всех госпитализированных улучшается. По последним данным, в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека.
Комментарии9
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neburzhui2 27 марта 2018 | 06:57
Гражданин !
Хорош доставать из широких штанин
Свои претензии к власти !
Скажи !
Что сделал конкретно ТЫ ?
Чтобы любая старушка в стране
Смогла пережить несчастье ?!!
alexander25101977 27 марта 2018 | 07:02
neburzhui2: Плачу налоги, на которые жирует власть, вместо того, чтобы помогать старушкам переживать несчастье. И с этих налогов иногда подачки кидает этим старушкам в очередных трагедиях, которые происходят из-за оголтелой коррупции. Тебе нужны ещё аргументы, умник?
neburzhui2 27 марта 2018 | 07:04
alexander25101977:
Налоги небось с МРОТ платишь ? :-))
vsehporvem 27 марта 2018 | 07:07
alexander25101977: Плачу налоги
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Дофига заплатил то?
igorrrpadlowitchs 27 марта 2018 | 07:01
Почему гибнут беззащитные дети? Пртому что взрыслым на них плевать - они в это время пилят бабло, играют в хоккей в ночной лиге? А , кстати, куда бог смотрел? Неужели, как подонок в хоккей играл?
vsehporvem 27 марта 2018 | 07:05
igorrrpadlowitchs: они в это время пилят бабло, играют в хоккей в ночной лиге...
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... на Ухе сидят
neburzhui2 27 марта 2018 | 07:06
igorrrpadlowitchs:
Бог о твоих доходах сейчас беспокоится...
vaka257 27 марта 2018 | 07:05
Толпа скандирует «В отставку!» и требует приезда Владимира Путина на площадь. Они прочитали в новостях, что он возложил цветы. #Кемерово...
vsehporvem 27 марта 2018 | 07:09
vaka257: Толпа скандирует «В отставку!»
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Это не толпа, а стадо - стадо хомячков!