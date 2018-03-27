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06:32, 27 марта 2018

Небензя: США злоупотребляют своими правами и обязательствами страны пребывания ООН

США злоупотребляют своими правами и обязательствами страны пребывания ООН. Таким образом постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал высылку из США 12 дипломатов постпредства. Небензя пояснил, что «сотрудники российского постпредства аккредитуются в ООН и выполняют свои обязанности исключительно  на основе конвенции от  1946 года и соглашения между ООН и США 1947 года». Небензя не исключил, что решения о высылке российских дипломатов западные страны приняли еще до  инцидента с  отравлением Сергея Скрипаля.

Комментарии

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vaka257 27 марта 2018 | 06:38

США забыли спросить Небензя как пользоваться своими правами...В следущий раз они обязательно учтут его замечания и поступять опять по своему не спрашивая его...

igorrrpadlowitchs 27 марта 2018 | 06:43

vaka257: начнём с того, что на содержание ООН США тратит в десятки раз больше, чем взносы рашки, так вот небензя должен знать любимую русскую поговорку : кто платит , тот и танцует девушку. . А тут еще США дают возможность всяким подонкам еще что- то гавкать!

andre_klimov 27 марта 2018 | 07:07

vaka257:
На самом деле Небензя проговорил два интересных момента.

Первое - будучи постпредами при ООН эти "кадры" жили в США. Почему? У ООН, как экстратерриториальной организации, довольно много собственности, в том числе и так называемые "ооновские гостиницы", в которых селятся заезжие, которым запрещено пребывание на территории США. Однако российские представители почему-то считают, что пребывание на территории США - их неотьемлемое право. Это насколько надо иметь "сдвинутые мозги"?

Второе, оговорочка по поводу "принятия решения до отравления" - ну кто его тянул за язык? Ведь это означает, что постпреды занимались противозаконной деятельностью (например, отмыванием денег, незаконным лоббизмом или шпионажем), были пойманы и держались как раз в качестве "мяса" на случай какого-либо дипломатического epic fail. Аналогично, раскрытые разведкадры находятся под наблюдением и потихоньку через них накапливается полезная информация и вскрывается вся сетевая структура.

piter_ug 27 марта 2018 | 06:43

А не перевести ли ООН в путляндию!?
Правда тогда это будет не Организация, а клубешник ПЖиВ с парой-другой членов.

ivar1964 27 марта 2018 | 06:46

Россия регулярно злоупотребляет своими правами в ООН, накладывая вето на многие предложения. Это касалось Сирии, Украины, Хезболлы, "Боинга" .... Но про это Небензя говорить не станет.

mwxp 27 марта 2018 | 06:56

В каком контексте люди будут помнить такие фамилии как Небензя, Захарова, Киселев, Соловьев...

andre_klimov 27 марта 2018 | 07:10

mwxp:
Скорее всего - не будут. У подлости - короткий век в памяти. Может и - зря. К тому же они - "плоские" и скользкие. Для памяти достаточно одного Горлума...

ihor_syvoryj 27 марта 2018 | 06:57

Чё так скромно? До Скрипаля.
Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году! (с)

kiever 27 марта 2018 | 07:01

Сша постоянно злоупотребляют своими полномочиями, талдыча о международное праве, и при этом постоянно прикрывая вечного -оккупанта (как назвал его бывший генсек оон) израиль, друзьям все-врагам закон

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