Небензя: США злоупотребляют своими правами и обязательствами страны пребывания ООН
США злоупотребляют своими правами и обязательствами страны пребывания ООН. Таким образом постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал высылку из США 12 дипломатов постпредства. Небензя пояснил, что «сотрудники российского постпредства аккредитуются в ООН и выполняют свои обязанности исключительно на основе конвенции от 1946 года и соглашения между ООН и США 1947 года». Небензя не исключил, что решения о высылке российских дипломатов западные страны приняли еще до инцидента с отравлением Сергея Скрипаля.
Комментарии9
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vaka257 27 марта 2018 | 06:38
США забыли спросить Небензя как пользоваться своими правами...В следущий раз они обязательно учтут его замечания и поступять опять по своему не спрашивая его...
igorrrpadlowitchs 27 марта 2018 | 06:43
vaka257: начнём с того, что на содержание ООН США тратит в десятки раз больше, чем взносы рашки, так вот небензя должен знать любимую русскую поговорку : кто платит , тот и танцует девушку. . А тут еще США дают возможность всяким подонкам еще что- то гавкать!
andre_klimov 27 марта 2018 | 07:07
vaka257:
На самом деле Небензя проговорил два интересных момента.
Первое - будучи постпредами при ООН эти "кадры" жили в США. Почему? У ООН, как экстратерриториальной организации, довольно много собственности, в том числе и так называемые "ооновские гостиницы", в которых селятся заезжие, которым запрещено пребывание на территории США. Однако российские представители почему-то считают, что пребывание на территории США - их неотьемлемое право. Это насколько надо иметь "сдвинутые мозги"?
Второе, оговорочка по поводу "принятия решения до отравления" - ну кто его тянул за язык? Ведь это означает, что постпреды занимались противозаконной деятельностью (например, отмыванием денег, незаконным лоббизмом или шпионажем), были пойманы и держались как раз в качестве "мяса" на случай какого-либо дипломатического epic fail. Аналогично, раскрытые разведкадры находятся под наблюдением и потихоньку через них накапливается полезная информация и вскрывается вся сетевая структура.
piter_ug 27 марта 2018 | 06:43
А не перевести ли ООН в путляндию!?
Правда тогда это будет не Организация, а клубешник ПЖиВ с парой-другой членов.
ivar1964 27 марта 2018 | 06:46
Россия регулярно злоупотребляет своими правами в ООН, накладывая вето на многие предложения. Это касалось Сирии, Украины, Хезболлы, "Боинга" .... Но про это Небензя говорить не станет.
mwxp 27 марта 2018 | 06:56
В каком контексте люди будут помнить такие фамилии как Небензя, Захарова, Киселев, Соловьев...
andre_klimov 27 марта 2018 | 07:10
mwxp:
Скорее всего - не будут. У подлости - короткий век в памяти. Может и - зря. К тому же они - "плоские" и скользкие. Для памяти достаточно одного Горлума...
ihor_syvoryj 27 марта 2018 | 06:57
Чё так скромно? До Скрипаля.
Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году! (с)
kiever 27 марта 2018 | 07:01
Сша постоянно злоупотребляют своими полномочиями, талдыча о международное праве, и при этом постоянно прикрывая вечного -оккупанта (как назвал его бывший генсек оон) израиль, друзьям все-врагам закон