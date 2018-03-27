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Эксклюзив Эха 06:31, 27 марта 2018

Михаил Ходорковский потребовал публичного расследования пожара в Кемерове

Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к  Владимиру Путину. Как сообщается на сайте МБХ-Медиа, подписать петицию можно на сервисе Change.org. «В ходе расследования должны быть установлены лица, ответственные за гибель людей. Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники не заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в  петиции.

Виновным в пожаре в торговом центре в Кемерово будет назначен «стрелочник», — считает писатель Дмитрий Глуховский. Будет ли этим стрелочником губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сказать трудно, — полагает Глуховский. По мнению Глуховского, решение о судьбе губернатора будет приниматься по сумме претензий к нему. По мнению Глуховского, если бы у власти были избираемые люди, то они боялись бы за свою репутацию.

Комментарии

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ross1919 27 марта 2018 | 06:37

И отдал все свое состояние семьям, в которых погибли дети!

nf5096004 27 марта 2018 | 06:45

ross1919: а состояние пусть отдают те, по чьей вине погибли невинные дети! Начиная с самого главного, установившего в стране режим безответственной наживы на всем, даже на жизнях людей!

neburzhui2 27 марта 2018 | 06:46

Гражданин !
Хорош предъявлять свои претензии к власти !
Скажи !
Что сделал конкретно ТЫ ?
Чтобы любая старушка в стране
Смогла пережить несчастье ?!!

neburzhui2 27 марта 2018 | 06:50

Гражданин !
Хорош доставать из широких штанин
Свои претензии к власти !
Скажи !
Что сделал конкретно ТЫ ?
Чтобы любая старушка в стране
Смогла пережить несчастье ?!!

Так сильнее...;-))

mcf 27 марта 2018 | 07:07

neburzhui2: а что я должен был сделать, чтобы торговый центр в Кемерово не сгорел? вопросы к тому, кто сегодня брезгливо букетик тиснул на то место, где заживо сгорали дети. Лучше бы сам сгорел, но это видимо у него еще впереди, в аду.

ross1919 27 марта 2018 | 07:06

nf5096004: Может еще потребуете свержения капиталистического строя?

liquidsky__ 27 марта 2018 | 06:39

Пусть в Лондоне у себя требует.

nf5096004 27 марта 2018 | 06:48

liquidsky__: а мы здесь, будем детей сжигать, и пусть никто не вмешивается. Ты это хотел сказать?

mwxp 27 марта 2018 | 06:58

liquidsky__: Ты ублюдок!!!!!!!

uryden 27 марта 2018 | 06:42

И что бы мы тут делали без Ходорковского?
И сколько денег он выделит на организацию сбора подписей?

max3446 27 марта 2018 | 06:44

еще один либераст выполз потанцевать на останках погибших. Поди Ходорковский когда узнал про трагедию от радости прыгал, ведь в России что то плохое произошло.

natogrek 27 марта 2018 | 06:53

max3446: а что хорошего в России произошло за много последних лет. Может космос освоили или олимпиаду без мельдония выиграли, или народ живет все лучше. Или нас уважают в мире.

alexander25101977 27 марта 2018 | 06:49

Нет. Тулеев не будет. Этот кемеровский брежнев. который уже одной ногой в могиле, даже правит из-под капельницы. Так что не будет он снесён. Путин его любит. Вертикаль не дрогнет. Максимум - поснимают пару мелких сошек. Путин создавал вертикаль на крови бесланских детей. После трагедии он сказал: "Хватит народу выбирать глав регионов, выбирать буду я". И поназначал своих холуев и проституток, которые перед народом уже ни за что не отвечают. В 90-х даже такого бардака не было. Тогда всё-таки губернаторы обращали внимание на избирателя.

zemljanka 27 марта 2018 | 06:50

Прав.

venezianez49 27 марта 2018 | 06:55

Может, он ещё и отчёта лично перед ним потребует ?

kazlevich1949 27 марта 2018 | 07:03

Что Вы Михал Борисович всё норовите обвинить во всех бедах России "наследника Путти", а не напрямую его кураторов "Трёх Толстяков"... или Вы сами у этих Толстяков в "наследниках" бегаете?

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