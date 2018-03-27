Михаил Ходорковский потребовал публичного расследования пожара в Кемерове
Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к Владимиру Путину. Как сообщается на сайте МБХ-Медиа, подписать петицию можно на сервисе Change.org. «В ходе расследования должны быть установлены лица, ответственные за гибель людей. Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники не заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в петиции.
Виновным в пожаре в торговом центре в Кемерово будет назначен «стрелочник», — считает писатель Дмитрий Глуховский. Будет ли этим стрелочником губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сказать трудно, — полагает Глуховский. По мнению Глуховского, решение о судьбе губернатора будет приниматься по сумме претензий к нему. По мнению Глуховского, если бы у власти были избираемые люди, то они боялись бы за свою репутацию.
Комментарии16
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ross1919 27 марта 2018 | 06:37
И отдал все свое состояние семьям, в которых погибли дети!
nf5096004 27 марта 2018 | 06:45
ross1919: а состояние пусть отдают те, по чьей вине погибли невинные дети! Начиная с самого главного, установившего в стране режим безответственной наживы на всем, даже на жизнях людей!
neburzhui2 27 марта 2018 | 06:46
Гражданин !
Хорош предъявлять свои претензии к власти !
Скажи !
Что сделал конкретно ТЫ ?
Чтобы любая старушка в стране
Смогла пережить несчастье ?!!
neburzhui2 27 марта 2018 | 06:50
Гражданин !
Хорош доставать из широких штанин
Свои претензии к власти !
Скажи !
Что сделал конкретно ТЫ ?
Чтобы любая старушка в стране
Смогла пережить несчастье ?!!
Так сильнее...;-))
mcf 27 марта 2018 | 07:07
neburzhui2: а что я должен был сделать, чтобы торговый центр в Кемерово не сгорел? вопросы к тому, кто сегодня брезгливо букетик тиснул на то место, где заживо сгорали дети. Лучше бы сам сгорел, но это видимо у него еще впереди, в аду.
ross1919 27 марта 2018 | 07:06
nf5096004: Может еще потребуете свержения капиталистического строя?
liquidsky__ 27 марта 2018 | 06:39
Пусть в Лондоне у себя требует.
nf5096004 27 марта 2018 | 06:48
liquidsky__: а мы здесь, будем детей сжигать, и пусть никто не вмешивается. Ты это хотел сказать?
mwxp 27 марта 2018 | 06:58
liquidsky__: Ты ублюдок!!!!!!!
uryden 27 марта 2018 | 06:42
И что бы мы тут делали без Ходорковского?
И сколько денег он выделит на организацию сбора подписей?
max3446 27 марта 2018 | 06:44
еще один либераст выполз потанцевать на останках погибших. Поди Ходорковский когда узнал про трагедию от радости прыгал, ведь в России что то плохое произошло.
natogrek 27 марта 2018 | 06:53
max3446: а что хорошего в России произошло за много последних лет. Может космос освоили или олимпиаду без мельдония выиграли, или народ живет все лучше. Или нас уважают в мире.
alexander25101977 27 марта 2018 | 06:49
Нет. Тулеев не будет. Этот кемеровский брежнев. который уже одной ногой в могиле, даже правит из-под капельницы. Так что не будет он снесён. Путин его любит. Вертикаль не дрогнет. Максимум - поснимают пару мелких сошек. Путин создавал вертикаль на крови бесланских детей. После трагедии он сказал: "Хватит народу выбирать глав регионов, выбирать буду я". И поназначал своих холуев и проституток, которые перед народом уже ни за что не отвечают. В 90-х даже такого бардака не было. Тогда всё-таки губернаторы обращали внимание на избирателя.
zemljanka 27 марта 2018 | 06:50
Прав.
venezianez49 27 марта 2018 | 06:55
Может, он ещё и отчёта лично перед ним потребует ?
kazlevich1949 27 марта 2018 | 07:03
Что Вы Михал Борисович всё норовите обвинить во всех бедах России "наследника Путти", а не напрямую его кураторов "Трёх Толстяков"... или Вы сами у этих Толстяков в "наследниках" бегаете?