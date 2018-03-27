Михаил Ходорковский потребовал публичного расследования пожара в Кемерове

Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к Владимиру Путину. Как сообщается на сайте МБХ-Медиа, подписать петицию можно на сервисе Change.org. «В ходе расследования должны быть установлены лица, ответственные за гибель людей. Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники не заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в петиции.

Виновным в пожаре в торговом центре в Кемерово будет назначен «стрелочник», — считает писатель Дмитрий Глуховский. Будет ли этим стрелочником губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сказать трудно, — полагает Глуховский. По мнению Глуховского, решение о судьбе губернатора будет приниматься по сумме претензий к нему. По мнению Глуховского, если бы у власти были избираемые люди, то они боялись бы за свою репутацию.