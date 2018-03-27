Около 300 человек собрались сегодня утром у  администрации региона

Как передает ИФ, изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Горожане ведут себя мирно: призывают рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. К собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Рано утром в в Кемерово прибыл Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра «Зимняя вишня», где в воскресенье произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.