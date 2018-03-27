Около 300 человек собрались сегодня утром у администрации региона
Как передает ИФ, изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Горожане ведут себя мирно: призывают рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. К собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Рано утром в в Кемерово прибыл Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра «Зимняя вишня», где в воскресенье произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.
Комментарии22
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vaka257 27 марта 2018 | 06:35
Родственник охранника, которого подозревают в отключении пожарной сигнализации в сгоревшем центре "Зимняя вишня", сообщил корреспонденту VSE42.Ru, что в здании вовсе не было сигнализации...
igorrrpadlowitchs 27 марта 2018 | 06:38
vaka257: вова прибыл рано утром, как вор, чтобы не встречаться с народом. А старая гнида тулеев вместо себя отправил зама. Зато успел лизнуть вову, заявив , что путин'несмотря на свою занятость нашёл время выращить соболезнования' . Ну и мрази сидят на шее народа!
alexander25101977 27 марта 2018 | 06:53
igorrrpadlowitchs: да и то, возможно не он прибыл. Двойник.
ivfn 27 марта 2018 | 07:13
igorrrpadlowitchs:
вова прибыл
А старая гнида тулеев
Зато успел лизнуть вову
Ну и мрази
Мужик ,ты дебил или говна наелся с утра? Колбасит то тебя как
ivfn 27 марта 2018 | 07:08
vaka257:
А вот у нас в нашей деревне Кузякино бабы сомневаются.
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово многие не слышали противопожарной сигнализации, а некоторые из тех, кто слышал, не поверили в серьезность происходящего,
Еще одна очевидица сообщила, что было очень много детей без родителей. "Два раза всего лишь звучал звонок эвакуации. Мы не поверили сначала, думали, может мусорка загорелась в туалете, но на самом деле это был ужас такой. Мы выходили из дыма", — рассказала она.
То есть сигнализация сработала ,но охранник выключил ее ,чтобы не мешала спать.
Так что какашка мимо . Недолет. ПРидумай что нибудь другое
alexander25101977 27 марта 2018 | 06:36
Ограждаются от гнева народного. Ну в своё время никакие ограждения не помогли последнему глупому царю из семейства романовых.
sumars 27 марта 2018 | 06:37
в нормальной стране весь город бы вышел
быдлонарод
eropywka 27 марта 2018 | 06:39
sumars: Там гораздо больше 300
sumars 27 марта 2018 | 06:40
eropywka: да я трансу смотрю сейчас
ну не больше 500
pavel_3768 27 марта 2018 | 07:00
sumars: больше
ueub 27 марта 2018 | 06:37
пешки-сядут,царьки-откупяться!...
eropywka 27 марта 2018 | 06:44
Гораздо больше 300 человек !!!
https://youtu.be/qWqlAUukT18
anemon 27 марта 2018 | 07:06
eropywka: Эхо, вы-то зачем врете, какие 300 человек!
ems1 27 марта 2018 | 06:46
Если сказать правду, то катастрофа становится просто знаковой, как Чернобыльская, перед крахом СССР. А вообще Чернобыльская катастрофа описана в Откровении: "Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь". "Чернобыль" - это сорт полыни.
piter_ug 27 марта 2018 | 06:54
//Около 300 человек собрались //
Маловато Человек проживает в Кемерово.
wuwer 27 марта 2018 | 06:55
Опять врут....там толпа
xuato 27 марта 2018 | 06:57
Ходынка перед революцией. Знак свыше православному Рейху!
wuwer 27 марта 2018 | 06:57
Там похоже весь город
ivanov356 27 марта 2018 | 06:59
Обычно на такие мероприятия присылают двойника "удмурт".
hruk Алексей Майоров 27 марта 2018 | 07:02
стрим из Кемерово в ютьюбе и вконтакте показывает, что площадь заполнена целиком, сколько хватает глаз, люди стоят плотно, это несколько тысяч. Люди в ярости. Забейте на ютьюбе митинг кемерово live или тоже самое вконтакте, чтобы найти ссылку на стрим трасляцию
mjau 27 марта 2018 | 07:09
Зачем вышли? Детей им все равно не вернут.
ostanovka 27 марта 2018 | 07:11
Сверхлюди - рашисты, общим количеством 300 особей на 142000000 поголовья, робко приползли и робко блеяли, что просят сказать им в чем дело. Долго извинялись за беспокойство.
Даже полицаи думали, что придет все Кемерово.
Нет.
Русским глубоко плевать.
Им в жизни надо всего одно - как хорошо, что вы их президент, Господи!!
Подумаешь, дети погибли!!! Зато у них есть Путин! А детей бабы народят.
Поразительная дегенерация.