Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook
Поводом стали сообщения о масштабной утечке персональных данных пользователей соцсети. Комиссия собирается проверить, каким образом руководство ФБ организует защиту приватной информации пользователей. Ранее правоохранители провели обыски в офисах компании Cambridge Analytica в рамках расследования получения доступа к данным пользователей Facebook.
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