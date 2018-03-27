Суд в Москве, как ожидается, сегодня огласит приговор Захарию Калашову

Криминальный авторитет по прозвищу Шакро Молодой обвиняется в вымогательстве. Гособвинение попросило признать Калашова виновным и приговорить его к 10ти годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Для другого фигуранта — Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец — обвинение запросило 9,5 лет и штраф в 500 тыс. рублей. Других подсудимых обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора.