Число населенных пунктов, пострадавших от подтоплений в Алтайском крае, выросло до 79
По данным регионального управления МЧС, подтоплено более 2600 приусадебных участков и около тысячи жилых домов, в том числе и в Барнауле. Над ликвидацией последствий подтоплений работают полторы тысячи человек и 400 единиц техники.
Комментарии2
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vaka257 27 марта 2018 | 06:30
С подтоплением будет всё как всегда-подтопит половину России...Деньги уходят на ракеты и мультики...
igorrrpadlowitchs 27 марта 2018 | 06:45
vaka257: сначала горим, потом тонем. Но всё это почему- то происходит 'неожидано' .