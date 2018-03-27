Вице-губернатор Кемеровской области вышел к группе жителей Кемерова

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к группе жителей Кемерова, которые пришли во вторник утром к зданию администрации региона.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь», на площади Советов собрались около 300 человек.

Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали.

Горожане ведут себя мирно: призывают рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии.

Рано утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра «Зимняя вишня», где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни десятков людей.