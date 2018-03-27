Вице-губернатор Кемеровской области вышел к группе жителей Кемерова
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь», на площади Советов собрались около 300 человек.
Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали.
Горожане ведут себя мирно: призывают рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии.
Рано утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра «Зимняя вишня», где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни десятков людей.
Комментарии5
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suntechnick 27 марта 2018 | 06:23
Ограждения? Эти козлы собирались обороняться от людей? А сейчас понятно, не надо - путен прилетел, весь город фсошниками нашпигован, они в обиду не дадут
eropywka 27 марта 2018 | 06:23
Каких 300? Там Гораздо больше!!!
Ограждения Люди просто снесли
https://www.youtube.com/watch?v=qWqlAUukT18
alexander25101977 27 марта 2018 | 06:24
Правда холопам, дружно 18 марта пожелавшим ещё 6 лет жить во лжи и лицемерии, не положена.
astet 27 марта 2018 | 06:29
Пока полудохлый Тулеев
поправляет своё здоровье
(кажется, уже полгода?),
отец родной Путин
"в ручном режиме"
управлял Кемерово?
Это результаты своего правления
он приехал лицезреть?
nevski153 27 марта 2018 | 06:31
Прибыли-таки, осознали, что негоже презику-то пренебрегать своим народцем?