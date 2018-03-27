Парламенту Молдавии предложили проголосовать сегодня по вопросу объединения страны с Румынией

Впрочем, это, скорее, символический шаг.

Проект декларации об объединении Молдавии с Румынией предложила Либеральная партия во главе с Михаем Гимпу. У этой партии в парламенте всего 13 мест из 101. Гимпу регулярно выступает на митингах сторонников слияния двух стран, которых поддерживают власти Румынии. Либеральная партия предложила проголосовать по вопросу о проекте декларации именно сегодня, потому что в этой день исполняется 100 лет с того момента, как национальный парламент Бессарабии проголосовал за вхождение Молдавской Демократической Республики в состав Румынского Королевства. Кстати, отмечать эту дату многие молдавские депутаты во главе со спикером парламента поедут в Румынию, где примут участие в торжественном заседании. Без них парламент вряд ли будет голосовать по такому важному вопросу, как объединение с другой страной.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи объединения с Румынией.