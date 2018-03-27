В Москве начинается суд над Романом Сущенко, которого ФСБ считает украинским шпионом

В Киеве его называют журналистом.

Роман Сущенко почти с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции. В сентябре позапрошлого года он прибыл в Москву с частной поездкой и был задержан в аэропорту. С тех пор украинский гражданин находится в изоляторе. По данным ФСБ, мужчина является сотрудником Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины. В России он якобы собирал сведения о деятельности вооруженных сил Росгвардии. В украинском военном ведомстве свою связь с Сущенко опровергают.

Заседания по избранию меры пресечения проходили в закрытом режиме. Сегодня в Московском городском суде состояться предварительные слушания. Вероятнее всего, прессу на них также не допустят.

В Киеве ранее не исключали обмена Романа Сущенко на задержанных на Украине россиян.