В Карелии сегодня начнутся предварительные слушания по делу о гибели детей на озере
Трагедия летом 2016 года унесла жизни 14 человек.
В уголовном деле шесть фигурантов и почти в 10 раз больше потерпевших. На скамье подсудимых бывшие директор карельского лагеря Елена Решетова и его начальник Вадим Виноградов, а также инструкторы и в прошлом глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко с заместителем. По версии следствия, подсудимые пренебрегли мерами безопасности при организации похода на лодках. А начальство ведомства не контролировало работу персонала лагеря. Инструкторы в июне 2016го вывели детей в поход на лодках, несмотря на то, что часть необходимого оборудования по версии следствия оказалась неисправна. Детей в лодках было больше чем предусмотрено нормами. Вдобавок у них не было спасательных жилетов нужных размеров. Лодки попали в шторм и перевернулись, 14 человек утонули. В рамках дела провели почти 100 экспертиз, допросили более полутора тысячи свидетелей, треть из них — несовершеннолетние.
Ранее фельдшер, которая проигнорировала звонок детей с просьбой о помощи, получила три года колонии-поселения. Ирину Щербакову признали виновной в халатности. Правда исполнение приговора отстрочили до 2020 года, когда дочери осужденной исполнится 14 лет.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alexander25101977 27 марта 2018 | 06:45
А где дура аксёнов, которая с глупой улыбкой на сытой роже поинтересовалась у выживших детей, как те покупались? Сменили на попадью, и типа отмазалась? Сцука путинская.