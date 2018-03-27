В Карелии сегодня начнутся предварительные слушания по делу о гибели детей на озере

Трагедия летом 2016 года унесла жизни 14 человек.

В уголовном деле шесть фигурантов и почти в 10 раз больше потерпевших. На скамье подсудимых бывшие директор карельского лагеря Елена Решетова и его начальник Вадим Виноградов, а также инструкторы и в прошлом глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко с заместителем. По версии следствия, подсудимые пренебрегли мерами безопасности при организации похода на лодках. А начальство ведомства не контролировало работу персонала лагеря. Инструкторы в июне 2016го вывели детей в поход на лодках, несмотря на то, что часть необходимого оборудования по версии следствия оказалась неисправна. Детей в лодках было больше чем предусмотрено нормами. Вдобавок у них не было спасательных жилетов нужных размеров. Лодки попали в шторм и перевернулись, 14 человек утонули. В рамках дела провели почти 100 экспертиз, допросили более полутора тысячи свидетелей, треть из них — несовершеннолетние.

Ранее фельдшер, которая проигнорировала звонок детей с просьбой о помощи, получила три года колонии-поселения. Ирину Щербакову признали виновной в халатности. Правда исполнение приговора отстрочили до 2020 года, когда дочери осужденной исполнится 14 лет.