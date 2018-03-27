США вышлют 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля
Им дали неделю, чтобы покинуть Штаты. Соответствующий указ подписал президент Трамп. Страну должны покинуть 48 дипломатов и 12 сотрудников российской дипмиссии, работающих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Вслед за Великобританией российских дипломатов высылают также Канада, 16 стран ЕС, Украина, еще ряд европейских стран, а также Австралия. Россия уже пообещала ответные меры в каждом конкретном случае.
Это беспрецедентный случай, — сказал «Эху Москвы» глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что у такого решения было несколько причин. Федор Лукьянов добавил, что для начала Россия вышлет симметричное количество дипломатов из каждой страны, но она на этом не остановится.
Комментарии3
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laksap 27 марта 2018 | 06:27
Гудбай Америка...
edyatel 27 марта 2018 | 06:30
Почему только дипломатов? Террористов хватает и среди туристов, артистов, предпринимателей.
Каждый способен провезти через границу пакетик с отравляющим веществом и высыпать его где-нибудь
на оживлённой улице.
anatolr 27 марта 2018 | 06:35
Маладца, Вошьдь! Исчо никогда Рашка-говняшка (#цитата) не имела столько врагов!!!
Anatoлий - сосед Госдепа