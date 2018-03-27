США вышлют 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Им дали неделю, чтобы покинуть Штаты. Соответствующий указ подписал президент Трамп. Страну должны покинуть 48 дипломатов и 12 сотрудников российской дипмиссии, работающих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Вслед за Великобританией российских дипломатов высылают также Канада, 16 стран ЕС, Украина, еще ряд европейских стран, а также Австралия. Россия уже пообещала ответные меры в каждом конкретном случае.

Это беспрецедентный случай, — сказал «Эху Москвы» глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что у такого решения было несколько причин. Федор Лукьянов добавил, что для начала Россия вышлет симметричное количество дипломатов из каждой страны, но она на этом не остановится.