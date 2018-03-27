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06:00, 27 марта 2018

Количество погибших при пожаре в Кемерове может быть большим, чем официально объявляют власти

Местные жители в социальных сетях делятся данными, согласно которым жертвами ЧП на самом деле могли стать сотни человек.

Спустя сутки после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» МЧС объявило о 64 погибших и шести пропавших без вести людей. Однако в социальных сетях жители города стали распространять другую информацию. Чаще всего в сообщениях в фейсбуке, твиттере и вконтакте упоминаются 170 или даже 355 жертв пожара. Как правило, указывая эти цифры, люди ссылаются на знакомых врачей или сотрудников МЧС. Свидетели ЧП утверждают, что только в одном из трех кинозалов на территории ТЦ было больше сотни детей, а многие так и не смогли выбраться с катка и аттракционов.

Пользователи соцсетей также утверждают, что тела погибших родственникам выдают лишь при подписании некой бумаги о неразглашении. Впрочем, эту информацию поспешил опровергнуть следственный комитет. В СК также отметили, что данные о сотнях жертв ничем не подтверждены и не соответствуют действительности. Однако, учитывая то, как власти на первых парах замалчивали катастрофу, заставить поверить людей в «официальную» информацию теперь не так просто.

Причины возникновения пожара в «Зимней» вишне» до сих пор не установлены.

Комментарии

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volvic 27 марта 2018 | 06:05

Уже сама фраза "64 - это окончательная цифра" вызывает подозрения

oldkettle 27 марта 2018 | 06:18

volvic:
Людоед поспешил на барбекю.

padun 27 марта 2018 | 06:27

oldkettle: Скорее всего так и есть. Ведь в первые часы было несколько сообщений, что в Зимней вишне пропали целые школьные классы. Как то не верится, что из района в каникулы в развлекательный центр приехал школьный класс в составе 3 человек. Как минимум 20-25. Вот и считайте

davi__koloradov 27 марта 2018 | 06:25

"может быть бОльшим", раз в десять.

mordechai_blinchikov 27 марта 2018 | 06:12

даже в горе врут

vaka257 27 марта 2018 | 06:20

Местные называют цифры от 200 до 350...

zemljanka 27 марта 2018 | 06:26

Писали о высокой температуре горения.
Из-за материалов обшивки помещений.
И отвратительно - если врут.
Страх живых перед начальниками-людоедами.

sg77g 27 марта 2018 | 06:27

Я уже не раз сталкиваюсь, как некие подонки пытаются в своих грязных целях во время таких трагедий играть на людском горе. Подобное один в один происходило в Крымске, когда эти ублюдки писали про сотни жертв. Во время первой эпидемии свиного грипа захлюбываясь говном визжали о забитых моргах..
Вы нЕлюди!!! Гореть вам в аду, пидарасы....

alexander25101977 27 марта 2018 | 06:31

sg77g: Ватник вроде тебя всегда верит официЯльной статистике и птицам-секретарям песковым. Если бы тебе сказали, что никто не погиб, ты бы и в это поверил. Мозгов-то нет. Остаётся вера.

zemljanka 27 марта 2018 | 06:58

Всегда врет властьб
Хотя хочется верить в меньший масштаб чудовищной трагедии.

mordechai_blinchikov 27 марта 2018 | 06:35

sg77g:----Гореть вам в аду!
"Это будет одна из самых мрачных "историй лжи" всей этой системы. В Кемерово, как это видно, по сетям, по сарафанному радио, люди уверены, что ночью по моргам развезли 170 трупов, а официальная цифра на середину следующего дня - 64"

kondrakr 27 марта 2018 | 06:38

sg77g: Это да. Что верно, то верно. Погибло 64 человека. У остальных, просто, пока неизвестно местонахождение. Может, они в Америку уехали. В Диснейленд. Всякое бывает. Нельзя панику нагнетать.

sergeypuskino 27 марта 2018 | 06:31

..ну допустим на самом деле больше в два раза. Или даже в четыре, или в десять. Что это меняет? Официальная цифра мала чтоль?

stanislav1975 27 марта 2018 | 06:39

sergeypuskino: А врать тогда зачем, если ничего не меняет? Наверное, что-то меняет, не?

alexander25101977 27 марта 2018 | 06:33

АД! Многие там в пепел превратились. Теперь концов не сыскать. А разыскивающим своих родственников заткнут рты, подсунув очередные бумажки о неразглашениях.

stanislav1975 27 марта 2018 | 06:35

Да неужели?

dan24 27 марта 2018 | 07:02

ну вот и картинку по РБК дали на ТВ. конечно народу больше 300 и заграждения снес народ, а не сами убрали....

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