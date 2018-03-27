Количество погибших при пожаре в Кемерове может быть большим, чем официально объявляют власти

Местные жители в социальных сетях делятся данными, согласно которым жертвами ЧП на самом деле могли стать сотни человек.

Спустя сутки после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» МЧС объявило о 64 погибших и шести пропавших без вести людей. Однако в социальных сетях жители города стали распространять другую информацию. Чаще всего в сообщениях в фейсбуке, твиттере и вконтакте упоминаются 170 или даже 355 жертв пожара. Как правило, указывая эти цифры, люди ссылаются на знакомых врачей или сотрудников МЧС. Свидетели ЧП утверждают, что только в одном из трех кинозалов на территории ТЦ было больше сотни детей, а многие так и не смогли выбраться с катка и аттракционов.

Пользователи соцсетей также утверждают, что тела погибших родственникам выдают лишь при подписании некой бумаги о неразглашении. Впрочем, эту информацию поспешил опровергнуть следственный комитет. В СК также отметили, что данные о сотнях жертв ничем не подтверждены и не соответствуют действительности. Однако, учитывая то, как власти на первых парах замалчивали катастрофу, заставить поверить людей в «официальную» информацию теперь не так просто.

Причины возникновения пожара в «Зимней» вишне» до сих пор не установлены.