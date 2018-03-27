Путин сегодня утром прилетел в Кемерово
Владимир Путин сегодня утром прилетел в Кемерово. Здесь в ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Более 60 человек погибли. С сегодняшнего дня в регионе объявлен трехдневный траур. Путин уже побывал у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» и возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах трагедии.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rqoswen 27 марта 2018 | 06:04
Везде снайперы. Холопов разогнали в радиусе 2 км. Окна зашторить, на хуйло не смотреть!
vaka257 27 марта 2018 | 06:06
Гнида Шейнин верещит,что охранник, отключивший сигнализацию, не имел представление о своих обязанностях и по образованию вообще - повар. А повар Путина Пригожин,хозяин местных портянок, имеет спец.образование?А сам Путин? Диссертации украденные!Да там вообще хоть кто-то имеет профильное образование?!...
rus 27 марта 2018 | 06:12
vaka257: ....по образованию вообще - повар...
:-)) Неужто есть в РФ такое образование? Кстати, а у Вас какое, не пенсионерки ли?
blahovdav 27 марта 2018 | 06:19
rus: Неужто есть в РФ такое образование? Кстати, а у Вас какое, не пенсионерки ли?/// Кстати, можешь и свое открыть... Путлеровская гнида??
rus 27 марта 2018 | 06:59
blahovdav: ...Кстати, можешь и свое открыть... Путлеровская гнида??
И совсем и не гнида, а образование у меня самое высшее из возможного - университетское со степенями. А у Вас?
ha12raz 27 марта 2018 | 06:11
Людей дубинками разгоняли или сами убрались с дороги ?
max3446 27 марта 2018 | 06:11
А либерастня уже кучу блогов понаписала что Путин якобы проигнорировал трагедию, и как это всегда с ними бывает, жидко обделались и сейчас сидят обтекают.
blahovdav 27 марта 2018 | 06:24
max3446: А либерастня уже кучу блогов понаписала что Путин якобы проигнорировал трагедию, и как это всегда с ними бывает, жидко обделались и сейчас сидят обтекают./// Ждал, ждал я, когда повылазят путлеровские свинки повылазят и начнут хрюкать хвалебную оду... Да на коленях усатый плешивого уговаривал: Вова, ну слетай, а то либрасты уже тебя все по плешь гофном забросали и закритиковали. Если бы молчали, то и не подняло бы свою крысячью дупу оно....
max3446 27 марта 2018 | 06:41
blahovdav: лично видели этот момент про уговоры или как это обычно бывает с оппозиционной либерастней, придумали?
alexander25101977 27 марта 2018 | 06:27
max3446: Придурок. Это не либерастня понаписала, это твой любимец усатенький пургу прогнал, что твой хозяин туда не собирается.
max3446 27 марта 2018 | 06:36
alexander25101977: Вообще то Песков сказал что плановой поездки в Кемерово нет у президента, а это вы уже переврали и додумали за него что не собирается. И в очередной раз выставили себя с худшей стороны, и еще удивляетесь почему вас все цивилизованное общество ненавидит. Кстати, ваши хозяева из лидеров оппозиции приехали в Кемерово?
juju11 27 марта 2018 | 06:12
Сам развел коррупцию на погибель людей и сам же возложил цветы к мемориалу - лицемер!
dr_nemos 27 марта 2018 | 06:12
пока "лидера" не потыкали носом....он и не собирался в Кемерово, собирался по обыкновению спрятаться.
vaka257 27 марта 2018 | 06:13
К Путину матерей погибших детей хоть подпустят или опять фсошные будут изображать,на этот раз скорбь?...
ormanov 27 марта 2018 | 06:14
Прилетел рано утром. Никаких снимков с посещения места трагедии.
antimrakobes 27 марта 2018 | 06:18
Соизволил, Царь ты наш Батюшка! Снизошёл до сирых.
frobnule 27 марта 2018 | 06:20
Владимир Путин сегодня утром прилетел в Кемерово.
=========================================================
Цитата: «По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в графике президента России пока нет посещения Кемерова».
Похоже, лимит «пурги» Песков уже перебрал.
Или — Путин передумал...
ha12raz 27 марта 2018 | 06:25
frobnule: вынудили
max3446 27 марта 2018 | 06:39
frobnule: для вас оппозиционной либерастни выражение - пока нет планов означает что ехать не собирается? Вот почему вас считают не более чем генетическим мусором, населяющий нашу Родину и все ненавидят, что видно по итогам выборов, где вы 1-2 процента голосов набираете. Все вашу брехню видят очень хорошо
ihor_syvoryj 27 марта 2018 | 07:04
Прибыл Инкогнито.
Шоб, так сказать, лохотрат не залюбил досмерти.