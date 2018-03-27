Владимир Путин сегодня утром прилетел в Кемерово. Здесь в ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Более 60 человек погибли. С сегодняшнего дня в регионе объявлен трехдневный траур. Путин уже побывал у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» и возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах трагедии.