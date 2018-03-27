Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, сообщает РИА.
Здесь результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
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Здесь результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
Комментарии13
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vaka257 27 марта 2018 | 05:49
Прибыл,чтобы матерей шлюхами назвать, и сказать ,чтобы они не прыгали на костях?!
arye_11 27 марта 2018 | 05:56
vaka257:
Прибыл - хорошо.
И церемонию инаугурации тоже проведи в Кемерово.
oldkettle 27 марта 2018 | 06:07
arye_11:
Не, людоед поспешил на барбекю.
fedor_v_glaz 27 марта 2018 | 05:50
Молоху - для новых свершений и битв с Западом - нужна мощная энергетическая запитка душами невинно им убиенных.
vaka257 27 марта 2018 | 05:53
Это Игорь Востриков- отец детей погибших в Кемерово:
Востриков Артем, 5 лет
Востриков Роман, 2 года
Вострикова Анна, 7 лет.
Так же погибла его жена, Вострикова Елена.
О более, чем 300 погибших он говорит не читая новости, и не глядя в телевизор...
vise1 27 марта 2018 | 05:57
vaka257:
по тв ,
рассказывают про бандеровцев ,
заливающих во влагалище девочкам Даунбасса ,
пенобетон .
oldkettle 27 марта 2018 | 06:03
vise1:
Ссыт, когда страшно.
astet 27 марта 2018 | 06:20
oldkettle: зачем царя потревожили?
Испортили своим пожаром
ему всё торжество по поводу победы на выборах!
Пришлось срочно выходить из запоя,
чтобы предстать отцом родным...
syudaidi 27 марта 2018 | 05:55
Вонючий Волоколамск на этом фоне просто жалок...
aleks_3310 27 марта 2018 | 06:07
Ну наконец то гарант продемонстрировал озабоченность правом на жизнь граждан РФ и на время смог забыть о гражданах Сирии.
А как его кортеж ни чему там не помешает? Или такие проблемы с кортежем только у Тулеева в Кемерово?
Мерзко то как на душе от всего этого!!!!
alexander25101977 27 марта 2018 | 06:40
aleks_3310: У брежнева-тулеева кортеж из инвалидных колясок и коек больничных, там всё сложнее.
i_one_off 27 марта 2018 | 06:19
Прямо по Пелевину. Empire V
alexander25101977 27 марта 2018 | 06:43
Ну приехал. И что? Проблема-то... проблемЫ-то останутся. Впереди очередное торжественное помазание на царство, глупая клятва, потом - 6 лет безнадёги и лжи. И неизвестно, сколько там ещё кемеровых.