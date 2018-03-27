Мосгорсуд приступает к рассмотрению по существу дела Романа Сущенко.
Гражданин Украины обвиняется в шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признает. О задержании Сущенко стало известно в октябре 2016 года. По версии следствия, кадровый сотрудник украинской разведки собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Интересы Сущенко представляет адвокат Марк Фейгин. В Киеве задержание Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже — надуманными.
Комментарии1
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danko1 27 марта 2018 | 05:30
По шпиономании и поиску врагов повсюду Путин уже своего любимого Сталина догоняет.