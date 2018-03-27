Суд в Москве, как ожидается, сегодня огласит приговор Захарию Калашову.
Криминальный авторитет по прозвищу Шакро Молодой обвиняется в вымогательстве. Гособвинение попросило признать Калашова виновным и приговорить его к 10ти годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Для другого фигуранта — Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец — обвинение запросило 9,5 лет и штраф в 500 тыс. рублей. Других подсудимых обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора.
Комментарии2
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opiatnovyi63 27 марта 2018 | 05:15
Одни бандиты вымогают,другие депутаты домогаются!
alexander25101977 27 марта 2018 | 05:35
Шакро, ну почему ты вовремя не вступил в ряды едроссни? Сейчас бы возглавлял какой-нибудь регион.