США вышлют 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Им дали неделю, чтобы покинуть Штаты. Соответствующий указ подписал президент Трамп. Страну должны покинуть 48 дипломатов и 12 сотрудников российской дипмиссии, работающих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Вслед за Великобританией российских дипломатов высылают также Канада, 16 стран ЕС, Украина, еще ряд европейских стран, а также Австралия. Россия уже пообещала ответные меры в каждом конкретном случае.
Комментарии4
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davi__koloradov 27 марта 2018 | 05:19
Мало. Гнать весь рашистский выводок поганой метлой на сибирские курорты.
vaka257 27 марта 2018 | 05:19
А сколько муки с собой повезут...
dpichugin 27 марта 2018 | 05:24
на йух, ой, то есть на восток....
vaka257 27 марта 2018 | 05:46
Список стран выдворяющих дипломатов РФ в связи с применением Россией хим. оружия в Великобритании:США,Великобритания,Украина,Франция,Германия,Польша,Канада,Чехия,Литва,Италия,Испания,Нидерланды,Латвия,Эстония,Финляндия,Румыния,Хорватия,Швеция.Может быть ещё кто-нибудь присоединится...