Михаил Ходорковский потребовал публичного расследования пожара в Кемерове.
Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к Владимиру Путину. Как сообщается на сайте МБХ-Медиа, подписать петицию можно на сервисе Change.org. «В ходе расследования должны быть установлены лица, ответственные за гибель людей. Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники не заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в петиции.
Комментарии6
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sergirusso 27 марта 2018 | 05:15
Я требую, чтобы дебила Ходора заткнули...
anemon 27 марта 2018 | 05:17
sergirusso: Ты- путинская сука.
sergirusso 27 марта 2018 | 05:24
anemon: ХОДОР - ХУЖЕ ПЛЕШИВЦА
condor00 27 марта 2018 | 05:40
sergirusso: Чем он хуже "плешивца"? То, что время его ещё не пришло? Оно может и не прийти, но Ходорковский делает усилия для его прихода. А времени "плешивца" уже идёт отсчёт в обратную сторону. И всё отличие (в этом же и пагубность "плешивца") от Ходорковского и каждого из нас в том, что "плешивец" возложил себя на чашу весов в зависимость между манипулятором других и манипулируемым чем-то (алчностью, например); что и определяет трагизм его судьбы. А каждый же из нас способен решить свою судьбу сам; необходимо только желание.
prof57 27 марта 2018 | 05:32
Люди в своей массе ленивы, безалаберны, безответственны и не готовы предвидеть последствия своих действий.... С этим что можно сделать?
condor00 27 марта 2018 | 05:45
prof57: А с эти ничего и не надо делать, КРОМЕ КАК САМОМУ СТАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СВОЮ ЖЕ СУДЬБУ. И окружающие - не слепые.