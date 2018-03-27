Михаил Ходорковский потребовал публичного расследования пожара в Кемерове.

Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к Владимиру Путину. Как сообщается на сайте МБХ-Медиа, подписать петицию можно на сервисе Change.org. «В ходе расследования должны быть установлены лица, ответственные за гибель людей. Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники не заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в петиции.