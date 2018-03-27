В Кемерове к утру опознаны 25 из 64 погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Из них 13 — дети. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее

словам, утром в Кемерово прибыли специалисты, которые будут проводить генетические исследования. Сегодня же первые 10 тел погибших будут переданы родственникам для захоронения. Скворцова также сообщила, что в стационаре остается 15 человек, самочувствие всех госпитализированных улучшается. По последним данным, в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека.