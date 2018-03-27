В Кемеровской области начинается трехдневный траур по погибшим на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
По последним данным, погибли 64 человека, число госпитализированных увеличилось до 15. По числу жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми в декабре 2009 года.
Комментарии2
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vaka257 27 марта 2018 | 05:30
А вождь забился в норку и сидит испуганно озираясь...Он может только о победах рассказывать...Матерей, погибших детей,тоже шлюхами назовёт?!
antimrakobes 27 марта 2018 | 05:36
vaka257: Ну почему. Он может (и скорее всего так и сделает) приказать опричнине винтить матерей в автозаки, предварительно объявив их "иностранными агентами".