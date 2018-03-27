В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
На ближайшие три дня будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи и в Ингушетии. Власти Рязанской области объявили 27 марта в регионе днем траура. Траурные мероприятия начались во Владивостоке. Общенациональный траур не объявлялся.
Комментарии4
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salut__521 27 марта 2018 | 04:26
А у путина, небось, дни повышенной добычи трицепсной массы в спортзале...
democ 27 марта 2018 | 04:31
salut__521: Лицевые процедуры.
democ 27 марта 2018 | 04:33
Спасибо жителям Ингушетии и Рязанской области. Кремлю похоже не до трагедии. Он, похоже, больше озабочен высылкой дипломатов.
alexander25101977 27 марта 2018 | 05:33
Три дня все напускают на себя печаль и страдание. Пройдут три дня - снова будут плясать в патритическом угаре, нацепив кокошники на очередных выборах-перевыборах кемеровского брежнева.