В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

На ближайшие три дня будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи и в Ингушетии. Власти Рязанской области объявили 27 марта в регионе днем траура. Траурные мероприятия начались во Владивостоке. Общенациональный траур не объявлялся.