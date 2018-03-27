СК просит находившихся в игровой зоне сгоревшего ТЦ в Кемерове рассказать об увиденном.
Как говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства, эти свидетельства помогут восстановить картину трагедии и выяснить истинную причину пожара. По одной из версий, пожар унесший жизни 64 человек, мог начаться в батутной комнате на четвертом этаже ТЦ. В Кемеровсской области объявлен трехдневный траур.
Комментарии3
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salut__521 27 марта 2018 | 04:23
Понятно, гестаповцы ищут свидетелей, чтоб заткнуть им рты...
i_one_off 27 марта 2018 | 04:41
Истинная причина пожара не в Кемерове.
rash 27 марта 2018 | 04:59
Чтобы взять подписки и изъять телефоны. Горит Россия, этакий "торфяной пожар" - медленно, непрерывно, наружу редко вылезает.