По делу о пожаре в ТЦ в Кемерове задержаны и допрошены пять человек.
В том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где предположительно произошло возгорание, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Задержан также сотрудник ЧОПа, отключивший, как считает следствие систему оповещения при пожаре.
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