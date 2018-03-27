По делу о пожаре в ТЦ в Кемерове задержаны и допрошены пять человек.

В том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где предположительно произошло возгорание, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Задержан также сотрудник ЧОПа, отключивший, как считает следствие систему оповещения при пожаре.