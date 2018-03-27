Расчистка ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове от завалов завершится к полудню.
Об этом на заседании оперативного штаба заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов. После этого, по его словам, начнется оценка устойчивости конструкций здания.
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Об этом на заседании оперативного штаба заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов. После этого, по его словам, начнется оценка устойчивости конструкций здания.
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Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
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