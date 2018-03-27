Каталонская полиция задержала Таню Варелу.
Она считается"самой разыскиваемой Европолом женщиной". Ее подозревают в отмывании средств и торговле наркотиками. Варела находилась в бегах с 2011 года.
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Она считается"самой разыскиваемой Европолом женщиной". Ее подозревают в отмывании средств и торговле наркотиками. Варела находилась в бегах с 2011 года.
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