ФБР проверяет несколько подозрительных пакетов, присланных в военные учреждения.
По сведениям CNN, один пакет, присланный в национальный университет обороны в Форт-Макнейр, содержал взрывчатые вещества. Его удалось обезвредить. Еще одна посылка была доставлена в Форт-Белвуар, ее также удалось обезопасить. Схожий инцидент произошел на территории лаборатории ФБР в штате Вирджиния.
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