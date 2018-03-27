ФБР проверяет несколько подозрительных пакетов, присланных в военные учреждения.

По сведениям CNN, один пакет, присланный в национальный университет обороны в Форт-Макнейр, содержал взрывчатые вещества. Его удалось обезвредить. Еще одна посылка была доставлена в Форт-Белвуар, ее также удалось обезопасить. Схожий инцидент произошел на территории лаборатории ФБР в штате Вирджиния.