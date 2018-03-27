Президент Чехии поручил спецслужбам проверить мог ли «Новичок» быть произведен в Чехии.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала Чехию одним из «наиболее вероятных источников происхождения» этого отравляющего вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль.
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opiatnovyi63 27 марта 2018 | 03:20
Танцовщица постоянно извергает всякую чушь...