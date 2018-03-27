Правительство Австралии в знак солидарности с Великобританией выслает двух российских дипломатов.
Они должны покинуть страну в течение недели. В совместном заявлении премьер-министра и министра иностранных дел отмечается, что два российских дипломата являются незаявленными сотрудниками разведки.
Комментарии5
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zollendorf 27 марта 2018 | 03:36
Ну, надобно было дождаться хим-атаки на Великобританию чтобы допереть на каком языке следует говорить с русней.
zollendorf 27 марта 2018 | 03:45
Но все равно молодцы Австралийцы! Не зря самые вменяемые страны на этой земле основаны англичанами и (немного) ирландцами.
opiatnovyi63 27 марта 2018 | 03:51
На самом деле все дипломаты РФ заточены на шпионские игры.
kondrakr 27 марта 2018 | 03:52
Ура. Молодцы наши. Хотя могли бы и четверых выслать, чтобы два раза русского посла не вызывать. Теперь ждём Новую Зеландию.
democ 27 марта 2018 | 04:05
- Кого будем высылать??
- Будем считаться!
- Энеки, беники, съели вареники...
- Извини, тебе не повезло...