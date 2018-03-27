США злоупотребляют своими правами и обязательствами страны пребывания ООН.

Таким образом постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал высылку из США 12 дипломатов постпредства. Небензя пояснил, что «сотрудники российского постпредства аккредитуются в ООН и выполняют свои обязанности исключительно на основе конвенции от 1946 года и соглашения между ООН и США 1947 года». Небензя не исключил, что решения о высылке российских дипломатов западные страны приняли еще до инцидента с отравлением Сергея Скрипаля.