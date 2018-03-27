США злоупотребляют своими правами и обязательствами страны пребывания ООН.
Таким образом постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал высылку из США 12 дипломатов постпредства. Небензя пояснил, что «сотрудники российского постпредства аккредитуются в ООН и выполняют свои обязанности исключительно на основе конвенции от 1946 года и соглашения между ООН и США 1947 года». Небензя не исключил, что решения о высылке российских дипломатов западные страны приняли еще до инцидента с отравлением Сергея Скрипаля.
Комментарии6
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begly_ 27 марта 2018 | 03:20
В России ни сегодня завтра 37 год наступит, а они всё про 1946 в никчемном изжившем себя ООН талдычат.
sunday_refugee 27 марта 2018 | 03:24
С неподдельным интересом готов наблюдать, как Небензя будет проводить учебно-воспитательные беседы с американским истеблишментом с целью восстановления справедливости.
opiatnovyi63 27 марта 2018 | 03:24
А этого госпропагандона международного полёта ещё не выслали из США?
zollendorf 27 марта 2018 | 03:41
opiatnovyi63: Ну да, и я о том же.
А вообще было бы идеально если б его вышвырнули вместе с этой крысячей конторой под названием ООН.
kondrakr 27 марта 2018 | 03:50
Это как на зоне. Если уж человека признали "опущенным", то помочь ему в этой беде никак нельзя. Пусть терпят, раз так получилось.
vebis 27 марта 2018 | 04:03
На этот час СМИ сообщили, что более 20 (двадцати!) стран вышлют российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Останется ли существовать и работать ООН в привычной формате - неизвестно. Но изменений ООН вряд ли возможно избежать: миру очевидно, что Россия стала агрессивной фашистской страной, и право вето в Совете безопасности у неё не должно быть.