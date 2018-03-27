Михаил Ходорковский потребовал публичного расследования пожара в Кемерове.
Основатель «Открытой России» начал сбор подписей под соответствующим обращением к Владимиру Путину. Как сообщается на сайте МБХ-Медиа, подписать петицию можно на сервисе Change.org. «В ходе расследования должны быть установлены лица, ответственные за гибель людей. Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники не заинтересованы в проведении объективного расследования», — говорится в петиции.
Комментарии4
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kanym 27 марта 2018 | 03:31
Кому обращение, пустому?
hrzn877 27 марта 2018 | 03:42
Не заинтересованы? Конечно, нет - убийцы не хотят быть пойманными. Кто убийцы? Это те, кто закупил дешёвые горючие материалы для здания (владельцы); те, кто поставил свои подписи на проекте (архитекторы); те, кто смонтировал эти материалы (монтажники-строители); те, кто утвердил проект (власти города); те, кто не оборудовал здание эффективными системами пожаротушения (владельцы и архитекторы), те, кто принял здание без этих систем (власти); те, кто не проводил соответствующую проверку (власти); те, кто запер выходы из здания (обслуживающий персонал). Всё, абсолютно всё было "не так", и это только вопрос времени, когда это случится. И это случилось. Сколько денег заработали владельцы? Сколько денег заработали пожарные инспектора? Сколько денег было отстёгнуто Тулееву за открытие центра? Сколько денег давалось Тулееву за ежедневное функционирование центра? Сколько денег отстёгивает Тулеев Путину в Кремль? Так кто убийцы и где голова всей этой цепочки?..
zemljanka 27 марта 2018 | 03:56
Правильно.
Нет доверия султанату тулеевско-путинскому.
virgenu 27 марта 2018 | 03:56
Чего захотел! Публичное расследование испортит настроение Путину, у которого и так много работы. А закончится расследование следствием несменяемости власти, которая работает на себя, а не на избирателя.