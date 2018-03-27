Сборная России по футболу проведет сегодня контрольный матч с командой Франции.

Встреча в Санкт-Петербурге начнется 18:50. Матч Россия — Франция пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Обе команды выйдут на поле с траурными повязками. Перед игрой пройдет минута молчания по жертвам трагедии в Кемерове. В прямом эфире матч покажет Первый канал.