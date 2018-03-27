Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солсбери остаются в больнице в критическом состоянии.

Об этом, как передает РЕЙТЕР, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее мнению, они, возможно, никогда не поправятся полностью. Мэй добавила, что от действия нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, могли пострадать более 130 человек.