Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солсбери остаются в больнице в критическом состоянии.
Об этом, как передает РЕЙТЕР, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее мнению, они, возможно, никогда не поправятся полностью. Мэй добавила, что от действия нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, могли пострадать более 130 человек.
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