США вышлют 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Им дали неделю, чтобы покинуть Штаты. Соответствующий указ подписал президент Трамп. Страну должны покинуть 48 дипломатов и 12 сотрудников российской дипмиссии, работающих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Вслед за Великобританией российских дипломатов высылают также Канада, 16 стран ЕС, Украина, еще ряд европейских стран, а также, как стало известно час назад, Австралия. Россия уже пообещала ответные меры в каждом конкретном случае.
Комментарии3
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danko_klisma 27 марта 2018 | 02:14
Бабка данко1 должна скакать до потолка.
vlasta64 27 марта 2018 | 02:19
Ну выслали ичто из этого, мы вышлем их, это не изменит политику России.
che21 27 марта 2018 | 02:19
да это просто праздник какой то,указали свиньям их место в цивилизованном мире!