США вышлют 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Им дали неделю, чтобы покинуть Штаты. Соответствующий указ подписал президент Трамп. Страну должны покинуть 48 дипломатов и 12 сотрудников российской дипмиссии, работающих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Вслед за Великобританией российских дипломатов высылают также Канада, 16 стран ЕС, Украина, еще ряд европейских стран, а также, как стало известно час назад, Австралия. Россия уже пообещала ответные меры в каждом конкретном случае.