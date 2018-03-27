Владимир Путин, возможно все-таки прилетит в Кемерово.
Как передает радиостанция «Говорит Москва», здесь уже находится пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сюда же прибыли журналисты кремлевского пула.
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Как передает радиостанция «Говорит Москва», здесь уже находится пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сюда же прибыли журналисты кремлевского пула.
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Комментарии12
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danko_klisma 27 марта 2018 | 02:16
Это правильно.
ur_sus 27 марта 2018 | 02:20
//Владимир Путин, возможно все-таки прилетит в Кемерово//
Если в Кемерово остались мужчины, мужики с яйцами, а не с пузырями из под "боярышника" между ног, то они должны утопить ботоксную крысу и его табаки-писькова в их собственном дерьме. интересно, утопят, или...?
danko_klisma 27 марта 2018 | 02:21
ur_sus: у тебя яйца есть, коклотролль.
ur_sus 27 марта 2018 | 02:26
danko_klisma:
Таких убожеств как ты и твой зассаный презик я забивал в асфальт живьём. Не побрезговал бы и сейчас, но теперь эту работу должны сделать россияне.
"Если встречу пупкина - не трону его, он ваш (вашевсё)"
danko_klisma 27 марта 2018 | 02:28
ur_sus: ты сегодня сосал, до того как пат мыл?
che21 27 марта 2018 | 02:24
ur_sus: там мусора все зачистят,все кончиться целованием рук стлнцеликого благодарными рабами
peresvet73 27 марта 2018 | 02:24
А почему "Вождь нации" с рейтингом 76% - перемещается по России крадучись?
sergoder172 27 марта 2018 | 02:24
Ещё раз повторяю для тупых информационщиков из ЭМ, которые все время пытаются замазать ленту сообщений! Доведите до сведения царя простую мысль: "Подними свою жопу со стула - урод! Может быть, Бог тебя простит за все то, что ты сделал!"
elenaprekrasnaya2009 27 марта 2018 | 02:28
Прилетит/не прилетит... целую ночь гадаем.
Билетов ему не купить что ли или дорого для него??
Многие из погибших наверняка голосовали за него всего неделю назад. А сейчас этот "победитель" не может найти время почтить их память !
Так мало надо - выйти к людям и повиниться что не защитили их детей.
aviator69 27 марта 2018 | 02:29
Зассыт - его там какашками закидают.
beatloman_ramenskoe 27 марта 2018 | 02:38
Надеюсь там народ встретит похлеще чем в Видяево в августе 2000-го.
ass2606 27 марта 2018 | 02:42
Кузбасс в огне, а папа может быть прилетит.... вы о чем, гамнолюди,? папа занят чем?