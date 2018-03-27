Федеральная торговая комиссия США начала расследование в о тношении Facebook.

Поводом стали сообщения о масштабной утечке персональных данных пользователей соцсети. Комиссия собирается проверить, каким образом руководство ФБ организует защиту приватной информации пользователей. Ранее правоохранители провели обыски в офисах компании Cambridge Analytica в рамках расследования получения доступа к данным пользователей Facebook.