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01:07, 27 марта 2018

Число выдворяемых российских дипломатов достигло 137.

Эта цифра включает дипработников, высланных ранее из Великобритании. Накануне 22 государства, включая США, Канаду и ряд стран ЕС  объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство России в Сиэтле. При этом в госдепе подчеркивают, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки. Россия все обвинения в связи с  «делом Скрипаля» отвергает.

Комментарии

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fashist_putin 27 марта 2018 | 01:14

ссаными тряпками гнать вонючих представителей убийцы-отравителя Путина

opiatnovyi63 27 марта 2018 | 01:38

fashist_putin: Страна -изгой опять получила по мордам! И поделом!

danko_klisma 27 марта 2018 | 01:40

opiatnovyi63: старую мрась данко1 навереое тоже из маями вытурят. Нахр.

(комментарий скрыт)

bl 27 марта 2018 | 01:17

если все говорят, что ты пьян
имеет смысл пойти лечь спать

alex362 27 марта 2018 | 01:19

Мало, еще давай! Всю свору гнать в мордор, и пусть там перегрызутся.

solonko 27 марта 2018 | 01:30

alex362: Это только начало. Во-первых, будет ещё завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, во-вторых, Путин же всё равно не угомонится, а стало быть Россию будут ещё гнобить и гнобить. С особым цинизмом.

alex362 27 марта 2018 | 02:42

solonko: Беда в том, что народ и партия действительно считают, что весь американский конгресс просыпается утром с мыслью "чем сегодня можно будет нагадить России", а засыпает спокойно только тогда, когда хоть чем-то да нагадил. Тот факт, что всему миру плевать на их комплесы неполноценности, просто не укладывается в их больные головушки.
Но вот наконец им удалось на себя обратить внимание по взрослому, и мало сейчас не покажется. Как радостно ржали над высылкой дипломатов из UK - ну что же, радуйтесь дальше, перекрытие вообще всего кислорода приближается и уже неумолимо.

grishakras 27 марта 2018 | 01:21

137 человек - лучших - из худших

macsimus001 27 марта 2018 | 01:22

Число выдворяемых российских дипломатов достигло 137.-------Ежели так и дальше пойдёт ,то через год МГИМО можно закрывать за ненадобностью ))))

philanthrop 27 марта 2018 | 02:19

macsimus001: Наоборот. Увеличить прием ввиду быстрого выбытия выпускников.

andre5 27 марта 2018 | 01:27

Это просто праздник какой-то. Меньше потенциальных химических террористов и наркокурьеров под дипломатическим прикрытием...

opiatnovyi63 27 марта 2018 | 01:41

МАРИЯ -танцовщица будет в ответ биться в истерике и проклинать всех, за исключением Кндр и Судана. .

kanym 27 марта 2018 | 01:52

А кто будет этим платить зряплаты, за наш счёт?

obmorok 27 марта 2018 | 01:52

Добро пожаловать в наш колхоз! Встречай страна ! Халява закончилась

agamasat 27 марта 2018 | 02:02

Запад строит человеческий мир, а поганые крысы занимаются тем, что его разрушает. Гнать их всех до последнего!

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