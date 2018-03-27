Число выдворяемых российских дипломатов достигло 137.
Эта цифра включает дипработников, высланных ранее из Великобритании. Накануне 22 государства, включая США, Канаду и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство России в Сиэтле. При этом в госдепе подчеркивают, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отвергает.
Комментарии15
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fashist_putin 27 марта 2018 | 01:14
ссаными тряпками гнать вонючих представителей убийцы-отравителя Путина
opiatnovyi63 27 марта 2018 | 01:38
fashist_putin: Страна -изгой опять получила по мордам! И поделом!
danko_klisma 27 марта 2018 | 01:40
opiatnovyi63: старую мрась данко1 навереое тоже из маями вытурят. Нахр.
bl 27 марта 2018 | 01:17
если все говорят, что ты пьян
имеет смысл пойти лечь спать
alex362 27 марта 2018 | 01:19
Мало, еще давай! Всю свору гнать в мордор, и пусть там перегрызутся.
solonko 27 марта 2018 | 01:30
alex362: Это только начало. Во-первых, будет ещё завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, во-вторых, Путин же всё равно не угомонится, а стало быть Россию будут ещё гнобить и гнобить. С особым цинизмом.
alex362 27 марта 2018 | 02:42
solonko: Беда в том, что народ и партия действительно считают, что весь американский конгресс просыпается утром с мыслью "чем сегодня можно будет нагадить России", а засыпает спокойно только тогда, когда хоть чем-то да нагадил. Тот факт, что всему миру плевать на их комплесы неполноценности, просто не укладывается в их больные головушки.
Но вот наконец им удалось на себя обратить внимание по взрослому, и мало сейчас не покажется. Как радостно ржали над высылкой дипломатов из UK - ну что же, радуйтесь дальше, перекрытие вообще всего кислорода приближается и уже неумолимо.
grishakras 27 марта 2018 | 01:21
137 человек - лучших - из худших
macsimus001 27 марта 2018 | 01:22
Число выдворяемых российских дипломатов достигло 137.-------Ежели так и дальше пойдёт ,то через год МГИМО можно закрывать за ненадобностью ))))
philanthrop 27 марта 2018 | 02:19
macsimus001: Наоборот. Увеличить прием ввиду быстрого выбытия выпускников.
andre5 27 марта 2018 | 01:27
Это просто праздник какой-то. Меньше потенциальных химических террористов и наркокурьеров под дипломатическим прикрытием...
opiatnovyi63 27 марта 2018 | 01:41
МАРИЯ -танцовщица будет в ответ биться в истерике и проклинать всех, за исключением Кндр и Судана. .
kanym 27 марта 2018 | 01:52
А кто будет этим платить зряплаты, за наш счёт?
obmorok 27 марта 2018 | 01:52
Добро пожаловать в наш колхоз! Встречай страна ! Халява закончилась
agamasat 27 марта 2018 | 02:02
Запад строит человеческий мир, а поганые крысы занимаются тем, что его разрушает. Гнать их всех до последнего!