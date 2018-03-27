Число выдворяемых российских дипломатов достигло 137.

Эта цифра включает дипработников, высланных ранее из Великобритании. Накануне 22 государства, включая США, Канаду и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство России в Сиэтле. При этом в госдепе подчеркивают, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отвергает.