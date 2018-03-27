Владимир Путин, возможно все-таки прилетит в Кемерово.

Примерно два часа назад в областном центре приземлился самолет специального летного отряда «Россия», но на борту, как передает РИА, нет ни президента, ни представителей официальной делегации. На вопрос РБК о том, прилетел ли Путин в Кемерово, официальный представитель кремля Дмитрий Песков ответил: «Пока нет». Между тем, как передает РБК, ТЦ «Зимняя вишня» и прилегающую территорию сейчас оцепили. Оперативный штаб куда-то перевели.