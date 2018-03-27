Владимир Путин, возможно все-таки прилетит в Кемерово.
Примерно два часа назад в областном центре приземлился самолет специального летного отряда «Россия», но на борту, как передает РИА, нет ни президента, ни представителей официальной делегации. На вопрос РБК о том, прилетел ли Путин в Кемерово, официальный представитель кремля Дмитрий Песков ответил: «Пока нет». Между тем, как передает РБК, ТЦ «Зимняя вишня» и прилегающую территорию сейчас оцепили. Оперативный штаб куда-то перевели.
Комментарии28
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ur_sus 27 марта 2018 | 01:13
УБЛЮДОК
danko1 27 марта 2018 | 01:16
ur_sus: Интересно, на роль родителей жертв фсошников с женами из Москвы везут или местные гэбэшники будут исполнять?
danko_klisma 27 марта 2018 | 01:33
danko1: ст.мрась вешайся.
opiatnovyi63 27 марта 2018 | 01:51
danko_klisma: Вождь хочет посмотреть в лицо своим жертвам?
danko_klisma 27 марта 2018 | 01:55
opiatnovyi63: ты жертва и сам знаешь чего. Вместе с твоей свекровью мрасью дунькой1.
ur_sus 27 марта 2018 | 02:22
opiatnovyi63:
//Вождь хочет посмотреть в лицо своим жертвам?//
крыса не способна смотреть в глаза людям, даже если эти люди - её жертвы...
nikitin43 27 марта 2018 | 01:34
danko1: готовят антураж , статистов , зачищают город , заваривают канализационные люки , водолазы обследуют акваторию , воздух прикрывают , снайперов по крышам ставят ... это обычная для любимца расеян практика.
danko_klisma 27 марта 2018 | 01:43
nikitin43: я надеюсь старую мрась данко1 навереое тоже из маями вытурят. Нахр.
nikitin43 27 марта 2018 | 01:37
danko1: да , добавлю - зачищают больницу , готовят операционную , вызывают лучших хирургов , делают запас соответствующей ему крови и везде ставят фсошников ....
aleksandr39 27 марта 2018 | 01:13
А как англичане ,он так смеялся когда во время пожара рассказывал Вовке Соловьеву в зомбоящике ?
servelat 27 марта 2018 | 01:49
aleksandr39: Во время пожара ты смотрел на смеющегося Путина в зомбоящике? Ну и кто из вас уродливей?
grishakras 27 марта 2018 | 01:18
А на хера?
canary 27 марта 2018 | 01:29
grishakras: пиар.
jetsam 27 марта 2018 | 01:18
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино. (с)
* прилетит.... не прилетит... чай не в ромашку играем. "а зачем нам кузнец"(с)
#онаутанула
hrzn877 27 марта 2018 | 01:19
Ну и какого хрена он будет там делать? После всего? Делать суровое лицо и надувать щёки?
llewella 27 марта 2018 | 01:20
о, господи! ну, допустим, он прилетел. И что? или не прилетел?... и что? ведь мы помним, что "он утонула"... (здесь-сгорела. но никакой разницы нет). Кто воскресит погибших? Путин, чтоле?
akrayzler 27 марта 2018 | 01:27
llewella: Ну, че быть настолько тупым? Это проверка нового маршрута поставки муки или кокса. Пока пробная.
fr_perren 27 марта 2018 | 01:26
Боится что ловушка, что самолет собьют, поэтому первым прилетел письков. Помните как отвернул самолет от Беслана с еще живыми детьми?
sokal123 27 марта 2018 | 01:29
Он уже стал вождем ,на фиг ему какие то люди ,дети -все для него прах .Главное он в пятый раз -пахан.
kondrakr 27 марта 2018 | 01:33
Блять, а попросту сказать - приедет или нет - нельзя?
bin_cat 27 марта 2018 | 01:37
Похоже на операцию прикрытия для незаметного вывоза трупов из ТЦ.
kanym 27 марта 2018 | 01:47
В жопу он прилетит, потому что он и есть жопа.
vtodorol 27 марта 2018 | 01:47
Вова состроит скорбную рожицу и произнесет несколько правильных слов,не забыв упомянуть про компенсации семьям погибших и пострадавших,но забыв сказать ,что это деньги из карманов простых россиян за распи...дяйство вовиной шоблы. .Правда и сам нацлидер обходится нам-простым россиянам в 1 млн $ в ДЕНЬ!!!!
alien_3 27 марта 2018 | 01:48
Чтобы он прилетел, родители погибших детей должны хорошенько его попросить.
kisa2000 27 марта 2018 | 01:53
да не приедет, или его двойник приедет. Какое то забытое Богом Кемерово, была там как-то, дышать невозможно от смога и еще такое несчастье на людей свалилось. Путин развалил всё что можно было развалить. Возмездие приди...
venmud 27 марта 2018 | 01:56
Новость как-то высокомерно- издевательски звучит.
kievlanin 27 марта 2018 | 02:37
Путин один в сталинском кабинете...
Держит в руках ромашку: лететь, не лететь, лететь, не лететь.....
prog2 27 марта 2018 | 02:40
По крайней мере, он уже должен был выступить с соболезнованиями и объявить всероссийский траур. А он снова исчез.