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01:05, 27 марта 2018

Владимир Путин, возможно все-таки прилетит в Кемерово.

Примерно два часа назад в областном центре приземлился самолет специального летного отряда «Россия», но  на борту, как передает РИА, нет ни президента, ни представителей официальной делегации. На вопрос РБК о том, прилетел ли  Путин в Кемерово, официальный представитель кремля Дмитрий Песков ответил: «Пока нет». Между тем, как передает РБК, ТЦ  «Зимняя вишня» и прилегающую территорию сейчас оцепили. Оперативный штаб куда-то перевели.

Комментарии

28

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ur_sus 27 марта 2018 | 01:13

УБЛЮДОК

danko1 27 марта 2018 | 01:16

ur_sus: Интересно, на роль родителей жертв фсошников с женами из Москвы везут или местные гэбэшники будут исполнять?

danko_klisma 27 марта 2018 | 01:33

danko1: ст.мрась вешайся.

opiatnovyi63 27 марта 2018 | 01:51

danko_klisma: Вождь хочет посмотреть в лицо своим жертвам?

danko_klisma 27 марта 2018 | 01:55

opiatnovyi63: ты жертва и сам знаешь чего. Вместе с твоей свекровью мрасью дунькой1.

ur_sus 27 марта 2018 | 02:22

opiatnovyi63:
//Вождь хочет посмотреть в лицо своим жертвам?//
крыса не способна смотреть в глаза людям, даже если эти люди - её жертвы...

nikitin43 27 марта 2018 | 01:34

danko1: готовят антураж , статистов , зачищают город , заваривают канализационные люки , водолазы обследуют акваторию , воздух прикрывают , снайперов по крышам ставят ... это обычная для любимца расеян практика.

danko_klisma 27 марта 2018 | 01:43

nikitin43: я надеюсь старую мрась данко1 навереое тоже из маями вытурят. Нахр.

nikitin43 27 марта 2018 | 01:37

danko1: да , добавлю - зачищают больницу , готовят операционную , вызывают лучших хирургов , делают запас соответствующей ему крови и везде ставят фсошников ....

aleksandr39 27 марта 2018 | 01:13

А как англичане ,он так смеялся когда во время пожара рассказывал Вовке Соловьеву в зомбоящике ?

servelat 27 марта 2018 | 01:49

aleksandr39: Во время пожара ты смотрел на смеющегося Путина в зомбоящике? Ну и кто из вас уродливей?

grishakras 27 марта 2018 | 01:18

А на хера?

canary 27 марта 2018 | 01:29

grishakras: пиар.

jetsam 27 марта 2018 | 01:18

Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино. (с)

* прилетит.... не прилетит... чай не в ромашку играем. "а зачем нам кузнец"(с)
#онаутанула

hrzn877 27 марта 2018 | 01:19

Ну и какого хрена он будет там делать? После всего? Делать суровое лицо и надувать щёки?

llewella 27 марта 2018 | 01:20

о, господи! ну, допустим, он прилетел. И что? или не прилетел?... и что? ведь мы помним, что "он утонула"... (здесь-сгорела. но никакой разницы нет). Кто воскресит погибших? Путин, чтоле?

akrayzler 27 марта 2018 | 01:27

llewella: Ну, че быть настолько тупым? Это проверка нового маршрута поставки муки или кокса. Пока пробная.

fr_perren 27 марта 2018 | 01:26

Боится что ловушка, что самолет собьют, поэтому первым прилетел письков. Помните как отвернул самолет от Беслана с еще живыми детьми?

sokal123 27 марта 2018 | 01:29

Он уже стал вождем ,на фиг ему какие то люди ,дети -все для него прах .Главное он в пятый раз -пахан.

kondrakr 27 марта 2018 | 01:33

Блять, а попросту сказать - приедет или нет - нельзя?

bin_cat 27 марта 2018 | 01:37

Похоже на операцию прикрытия для незаметного вывоза трупов из ТЦ.

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kanym 27 марта 2018 | 01:47

В жопу он прилетит, потому что он и есть жопа.

vtodorol 27 марта 2018 | 01:47

Вова состроит скорбную рожицу и произнесет несколько правильных слов,не забыв упомянуть про компенсации семьям погибших и пострадавших,но забыв сказать ,что это деньги из карманов простых россиян за распи...дяйство вовиной шоблы. .Правда и сам нацлидер обходится нам-простым россиянам в 1 млн $ в ДЕНЬ!!!!

alien_3 27 марта 2018 | 01:48

Чтобы он прилетел, родители погибших детей должны хорошенько его попросить.

kisa2000 27 марта 2018 | 01:53

да не приедет, или его двойник приедет. Какое то забытое Богом Кемерово, была там как-то, дышать невозможно от смога и еще такое несчастье на людей свалилось. Путин развалил всё что можно было развалить. Возмездие приди...

venmud 27 марта 2018 | 01:56

Новость как-то высокомерно- издевательски звучит.

(комментарий скрыт)

kievlanin 27 марта 2018 | 02:37

Путин один в сталинском кабинете...
Держит в руках ромашку: лететь, не лететь, лететь, не лететь.....

prog2 27 марта 2018 | 02:40

По крайней мере, он уже должен был выступить с соболезнованиями и объявить всероссийский траур. А он снова исчез.

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