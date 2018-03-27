Краснодарский суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Насте Рыбки
Бизнесмен считает, что девушка без разрешения разместила в соцсетях материалы, которые касаются его личной жизни.
Дерипаска, Рыбка и вице-премьер Сергей Приходько в начале февраля стали героями очередного расследования Алексея Навального. Оно было основано на публикациях в Instagram Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка и ее книги «дневник по соблазнению миллиардера». Бизнесмен обратился в суд с иском к девушке и ее наставнику под псевдонимом Алекс Лесли.
В качестве обеспечительной меры Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам, где оказались личные данные Дерипаски. Под запретом оказались две интернет-страницы оппозиционера. Материалы позже были удалены, а блокировка снята. В иске говорится, что Рыбка не была любовницей Дерипаски. По данным Znak.com, предприниматель требует взыскать с ответчиков по миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба.
В материалах дела есть также жалобы от Алексея Навального, портала «Медиазона» и Znak.com.
Комментарии11
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val_9 27 марта 2018 | 00:16
Вот как раз это - главная тема дня! Дерирыбка!!!
ugiazov 27 марта 2018 | 00:38
val_9: Помнится Скуратова с такими "рыбками" по ЦТ показали. И никакого суда. Чем Дерипаска лучше?
sadda 27 марта 2018 | 00:20
Типичный пример образа жизни олигарха и высокопоставленного чиновника.
sokal123 27 марта 2018 | 00:27
sadda: Дерипаска -нравственный человек -герой россии ,почему его настена -рыбка обижает .Как ей не стыдно . Ему не стыдно никогда .
angrew 27 марта 2018 | 00:32
Истинный джентльмен! Даже "по понятиям" не катит...Человек может уехать из деревни,но деревня из человека никогда?
kunst54 27 марта 2018 | 00:36
Как взмолится золотая рыбка! Голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море». - «Хер тебе, - отвечает ей краснодарский судья, - Дерипасочка мне дороже».
arbat51 27 марта 2018 | 00:38
Какая пошлятина - сутяжничать мужчине против проституток.
benga_medok 27 марта 2018 | 00:45
И Рыбку с Дерипаской вернули на арену, и Захарова, как станочница пашет. Все делают для того, чтобы отвлечь от обсуждения реального количества жертв и причин трагедии в Кемерово.
murad_manapov 27 марта 2018 | 00:51
опростоволосился дерирыбка
grishakras 27 марта 2018 | 00:52
Дети заживо сгорели. А ебарь дерипаска о своих проститутках тужит.
ed10075 27 марта 2018 | 00:55
Женить Рыбку на Дерипаске.
Ей в награду, ему - в наказание.