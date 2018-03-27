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00:04, 27 марта 2018

Краснодарский суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Насте Рыбки

Бизнесмен считает, что девушка без разрешения разместила в соцсетях материалы, которые касаются его личной жизни.

Дерипаска, Рыбка и вице-премьер Сергей Приходько в начале февраля стали героями очередного расследования Алексея Навального. Оно было основано на публикациях в Instagram Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка и ее книги «дневник по соблазнению миллиардера». Бизнесмен обратился в суд с иском к девушке и ее наставнику под псевдонимом Алекс Лесли.

В качестве обеспечительной меры Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам, где оказались личные данные Дерипаски. Под запретом оказались две интернет-страницы оппозиционера. Материалы позже были удалены, а блокировка снята. В иске говорится, что Рыбка не была любовницей Дерипаски. По данным Znak.com, предприниматель требует взыскать с ответчиков по миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба.

В материалах дела есть также жалобы от Алексея Навального, портала «Медиазона» и Znak.com.

Комментарии

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val_9 27 марта 2018 | 00:16

Вот как раз это - главная тема дня! Дерирыбка!!!

ugiazov 27 марта 2018 | 00:38

val_9: Помнится Скуратова с такими "рыбками" по ЦТ показали. И никакого суда. Чем Дерипаска лучше?

sadda 27 марта 2018 | 00:20

Типичный пример образа жизни олигарха и высокопоставленного чиновника.

sokal123 27 марта 2018 | 00:27

sadda: Дерипаска -нравственный человек -герой россии ,почему его настена -рыбка обижает .Как ей не стыдно . Ему не стыдно никогда .

angrew 27 марта 2018 | 00:32

Истинный джентльмен! Даже "по понятиям" не катит...Человек может уехать из деревни,но деревня из человека никогда?

kunst54 27 марта 2018 | 00:36

Как взмолится золотая рыбка! Голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море». - «Хер тебе, - отвечает ей краснодарский судья, - Дерипасочка мне дороже».

arbat51 27 марта 2018 | 00:38

Какая пошлятина - сутяжничать мужчине против проституток.

benga_medok 27 марта 2018 | 00:45

И Рыбку с Дерипаской вернули на арену, и Захарова, как станочница пашет. Все делают для того, чтобы отвлечь от обсуждения реального количества жертв и причин трагедии в Кемерово.

murad_manapov 27 марта 2018 | 00:51

опростоволосился дерирыбка

grishakras 27 марта 2018 | 00:52

Дети заживо сгорели. А ебарь дерипаска о своих проститутках тужит.

ed10075 27 марта 2018 | 00:55

Женить Рыбку на Дерипаске.
Ей в награду, ему - в наказание.

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