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Эксклюзив Эха 00:02, 27 марта 2018

Жители Кемерова, Москвы и Петербурга планируют провести несогласованные с властями акции после трагедии

Жители Кемерова, Москвы и Петербурга сегодня планируют провести несогласованные с властями акции после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В Кузбассе через социальные сети распространяются сообщения с предложением выйти утром на площадь Советов – местные жители собираются потребовать от властей достоверной информации о трагедии. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из участниц предстоящего мероприятия, Анна.

Почтить память погибших сегодня намерены жители Москвы. Встреча пройдёт на Пушкинской площади.
На несогласованную с властями акцию памяти сегодня собираются выйти и жители Петербурга.
Власти Кузбасса, Ингушетии и Рязанской области объявили траур по погибшим. Жертвами трагедии, по официальным данным, стали 64 человека.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 00:06

Кто думает о будущем свои детей. кто не хочет им судьбы сгоревших за живо - выйдут на улицы.

patrik04 27 марта 2018 | 00:13

Почтить память погибших сегодня намерены жители Москвы. Встреча пройдёт на Пушкинской площади...

А.Навальный с Л.Волковым будут, какое везение, на этой акции можно будет объявить о создании новой демократической платформы, без всяких там "гудковых", "явлинских", "собчаков", "яшиных", "кацев"? Только Госдепартамент США, А.Навальный и народ России.

brandfa 27 марта 2018 | 00:22

patrik04: Только Госдепартамент США, А.Навальный и народ России
---
Уж лучше так, чем ваша платформа: только жулики, Путин, и сатана.

shplint_04 27 марта 2018 | 00:27

Всех участников акций - в тюрьму, а их лидеров - к стенке.

patrik04 27 марта 2018 | 00:28

brandfa:

Путин и есть сатана, а его жулики - бесы, тогда как Навальный, Маккейн и Волков - это архангелы Гавриил, Иеремиил и Азраил.

futbolist73 27 марта 2018 | 00:23

patrik04: даже если и он там будет, ничего в этом плохого и нет. По крайней мере он одним из первых кто откликнулся на эту трагедию. Но твой путин молчал и дальше будет молчать, Кстати, ведь устроив бойню в Беслане твой путин смог же эту же трагедию использовать для своей выгоды, отменил губернаторские выборы. И почему же Навальному не использовать эту трагедию для мобилизации населения против действующего опг в стране и против их гнусных сторонников, обелечивающих их в интернете за 11р.80к. Пошел, мразь! Каждый из вас будет вычислен и отдан суду!

killbalafre 27 марта 2018 | 00:29

patrik04: заткнись скотина 11рублевая

murad_manapov 27 марта 2018 | 00:39

patrik04: твой Путин за кресло зубами держится, почему не критикуешь его за это? 24 года будет уже поднимать россиию.

ringmenn 27 марта 2018 | 00:47

patrik04: Ну как же без тебя пид-р. Даже на поминках умудряешься свое говно выложить!!

mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 00:08


Как травить и жечь детей и людей, так им согласование не требуется.
А как собраться мирно народу, то обязательно требуют согласования.

ur_sus 27 марта 2018 | 00:17

mikhail_spb_:
Если Россия не проснётся сейчас, то лучше уж ВООБЩЕ не просыпаться....

ivfn 27 марта 2018 | 00:25

ur_sus:
Род занятий
use my intellect
Место работы
nice
город
Соединенные штаты, Sunnyvale

Какое твое сраное дело до России. Сиди и не вякай придурок

futbolist73 27 марта 2018 | 00:25

mikhail_spb_: Никаких согласований, это ниже достоинства, каждая мразь, которая участвовала на путинском митинге, если будет отказываться проявить солидарность со здравыми силами нашего общества, значит они уже никаким боком не относятся к живым, их тут нет! Просто их нет!

futbolist73 27 марта 2018 | 00:16

Правильно, никаких согласований, наши дети не хуже мьянменских. Давно пора указать место тем кто отнимает нашу свободу и право на жизнь так как хотим мы сами!

chronos_go 27 марта 2018 | 00:19

Время???

lager23 27 марта 2018 | 00:20

Путерастов надо давить, и чём дальше, тем жёстче!

ivfn 27 марта 2018 | 00:23

lager23:
Предлагаешь посмотреть у кого кровь красней? Мужи,ты дебил????

semper_fidelis 27 марта 2018 | 00:29

lager23: chronos_go: futbolist73: ur_sus: mikhail_spb_: brandfa: russkie_za_sverjenie: Скачите, шумерец, скачите, не отвлекайтесь.

ed10075 27 марта 2018 | 00:21

И это правильно.

semper_fidelis 27 марта 2018 | 00:27

Главное, ни один из "активистов" ни разу в жизни не нарушил закон сознательно и всегда действовал строго по правилам и нормативам!

angrew 27 марта 2018 | 00:49

Когда народ поймет, что нужно не кровати переставлять, а девок менять?

ringmenn 27 марта 2018 | 00:55

Пора народу уже реально объединятся против этих зажравшихся свиней. А то они цифирки себе нарисовали, и планируют - в каком дворце свою аферу обмывать. Пусть прочувствуют что их показуха к реальной жизни отношения не имеет!! Пусть осознают, что это начало конца!!

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