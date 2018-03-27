Жители Кемерова, Москвы и Петербурга планируют провести несогласованные с властями акции после трагедии

Жители Кемерова, Москвы и Петербурга сегодня планируют провести несогласованные с властями акции после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В Кузбассе через социальные сети распространяются сообщения с предложением выйти утром на площадь Советов – местные жители собираются потребовать от властей достоверной информации о трагедии. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из участниц предстоящего мероприятия, Анна.

Почтить память погибших сегодня намерены жители Москвы. Встреча пройдёт на Пушкинской площади.

На несогласованную с властями акцию памяти сегодня собираются выйти и жители Петербурга.

Власти Кузбасса, Ингушетии и Рязанской области объявили траур по погибшим. Жертвами трагедии, по официальным данным, стали 64 человека.