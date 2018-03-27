Жители Кемерова, Москвы и Петербурга планируют провести несогласованные с властями акции после трагедии
Жители Кемерова, Москвы и Петербурга сегодня планируют провести несогласованные с властями акции после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В Кузбассе через социальные сети распространяются сообщения с предложением выйти утром на площадь Советов – местные жители собираются потребовать от властей достоверной информации о трагедии. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из участниц предстоящего мероприятия, Анна.
Почтить память погибших сегодня намерены жители Москвы. Встреча пройдёт на Пушкинской площади.
На несогласованную с властями акцию памяти сегодня собираются выйти и жители Петербурга.
Власти Кузбасса, Ингушетии и Рязанской области объявили траур по погибшим. Жертвами трагедии, по официальным данным, стали 64 человека.
Комментарии22
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russkie_za_sverjenie 27 марта 2018 | 00:06
Кто думает о будущем свои детей. кто не хочет им судьбы сгоревших за живо - выйдут на улицы.
patrik04 27 марта 2018 | 00:13
Почтить память погибших сегодня намерены жители Москвы. Встреча пройдёт на Пушкинской площади...
А.Навальный с Л.Волковым будут, какое везение, на этой акции можно будет объявить о создании новой демократической платформы, без всяких там "гудковых", "явлинских", "собчаков", "яшиных", "кацев"? Только Госдепартамент США, А.Навальный и народ России.
brandfa 27 марта 2018 | 00:22
patrik04: Только Госдепартамент США, А.Навальный и народ России
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Уж лучше так, чем ваша платформа: только жулики, Путин, и сатана.
shplint_04 27 марта 2018 | 00:27
Всех участников акций - в тюрьму, а их лидеров - к стенке.
patrik04 27 марта 2018 | 00:28
brandfa:
Путин и есть сатана, а его жулики - бесы, тогда как Навальный, Маккейн и Волков - это архангелы Гавриил, Иеремиил и Азраил.
futbolist73 27 марта 2018 | 00:23
patrik04: даже если и он там будет, ничего в этом плохого и нет. По крайней мере он одним из первых кто откликнулся на эту трагедию. Но твой путин молчал и дальше будет молчать, Кстати, ведь устроив бойню в Беслане твой путин смог же эту же трагедию использовать для своей выгоды, отменил губернаторские выборы. И почему же Навальному не использовать эту трагедию для мобилизации населения против действующего опг в стране и против их гнусных сторонников, обелечивающих их в интернете за 11р.80к. Пошел, мразь! Каждый из вас будет вычислен и отдан суду!
killbalafre 27 марта 2018 | 00:29
patrik04: заткнись скотина 11рублевая
murad_manapov 27 марта 2018 | 00:39
patrik04: твой Путин за кресло зубами держится, почему не критикуешь его за это? 24 года будет уже поднимать россиию.
ringmenn 27 марта 2018 | 00:47
patrik04: Ну как же без тебя пид-р. Даже на поминках умудряешься свое говно выложить!!
mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 00:08
Как травить и жечь детей и людей, так им согласование не требуется.
А как собраться мирно народу, то обязательно требуют согласования.
ur_sus 27 марта 2018 | 00:17
mikhail_spb_:
Если Россия не проснётся сейчас, то лучше уж ВООБЩЕ не просыпаться....
ivfn 27 марта 2018 | 00:25
ur_sus:
Род занятий
use my intellect
Место работы
nice
город
Соединенные штаты, Sunnyvale
Какое твое сраное дело до России. Сиди и не вякай придурок
futbolist73 27 марта 2018 | 00:25
mikhail_spb_: Никаких согласований, это ниже достоинства, каждая мразь, которая участвовала на путинском митинге, если будет отказываться проявить солидарность со здравыми силами нашего общества, значит они уже никаким боком не относятся к живым, их тут нет! Просто их нет!
futbolist73 27 марта 2018 | 00:16
Правильно, никаких согласований, наши дети не хуже мьянменских. Давно пора указать место тем кто отнимает нашу свободу и право на жизнь так как хотим мы сами!
chronos_go 27 марта 2018 | 00:19
Время???
lager23 27 марта 2018 | 00:20
Путерастов надо давить, и чём дальше, тем жёстче!
ivfn 27 марта 2018 | 00:23
lager23:
Предлагаешь посмотреть у кого кровь красней? Мужи,ты дебил????
semper_fidelis 27 марта 2018 | 00:29
lager23: chronos_go: futbolist73: ur_sus: mikhail_spb_: brandfa: russkie_za_sverjenie: Скачите, шумерец, скачите, не отвлекайтесь.
ed10075 27 марта 2018 | 00:21
И это правильно.
semper_fidelis 27 марта 2018 | 00:27
Главное, ни один из "активистов" ни разу в жизни не нарушил закон сознательно и всегда действовал строго по правилам и нормативам!
angrew 27 марта 2018 | 00:49
Когда народ поймет, что нужно не кровати переставлять, а девок менять?
ringmenn 27 марта 2018 | 00:55
Пора народу уже реально объединятся против этих зажравшихся свиней. А то они цифирки себе нарисовали, и планируют - в каком дворце свою аферу обмывать. Пусть прочувствуют что их показуха к реальной жизни отношения не имеет!! Пусть осознают, что это начало конца!!