Владимир Путин, по некоторым данным, в ближайшее время намерен посетить место трагедии в Кемерове
По данным информационного агенства «Национальная служба новостей», к зданию торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где произошел пожар с многочисленными жертвами, прибыли пресс-секретарь президента и журналисты кремлёвского пула. Кроме того, стало известно, что в аэропорту Кемерова приземлился борт из специального лётного отряда «Россия». Ряд СМИ высказали предположения, что этим самолётом прибыл глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о том, прилетел ли Владимир Путин в Кемерово, ответил «пока нет».
Комментарии56
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sandro_007 27 марта 2018 | 00:02
Он должен прилететь и поддержать людей в трудную минуту.
grigol331 27 марта 2018 | 00:08
sandro_007:
Но не прилетит. Сильно надо ему светиться на фоне этого кошмара. Нет, у населения (биомассы) никаких ассоциаций персоны самодержца с каким-либо негативом быть не должно.
gonduras_on_kolima 27 марта 2018 | 00:16
grigol331: // Он должен прилететь и поддержать людей в трудную минуту. //
Клоун ватный, трудная минута была полтора суток назад.
А сейчас уже поздняк метаться.
И даже сочувствовать смешно и жалко после того, как это сделала даже глава правительства страны, в которой путирасты недавно устроили газовую атаку.
То есть премьер Британии, не имеющая к этому никакого отношения, уже высказалась.
А пересидент, полудиктатор, который отвечает за всё - ещё нет.
Освежу твою память, удило: когда над Синаем рванули Аэробус и приключилось более двух сотен трупов, Обмылок об этом высказался на третьи сутки и только походу.
История повторяется, правда же, путлеровец?
zemljanka 27 марта 2018 | 00:20
Создатель.
Системы.
Лжи.
otets_zvezdonyi_ 27 марта 2018 | 00:20
видимо его письков уговорил, типа толпа ропщет, кабы чего не вышло, смажут инаугурацию... позорище плешивое
danko1 27 марта 2018 | 00:22
gonduras_on_kolima: Ничтожество полное, а не президент россиян.
Меркель сразу после авиакатастрофы прилетела к месту трагедии, а этот мерзавец даже соболезнований никогда вовремя не выразит.
chernyij 27 марта 2018 | 00:36
danko1: Она утонула.
Ну, как поплавали?
Кажется смешным, но это жильё пользуется спросом.
Денег нет, но вы держитесь там. И хорошего настроения...
antiboh 27 марта 2018 | 00:48
Да ладно вам, надо же охранные мероприятия сначала провести (спецов вотборт и привез)
na555 27 марта 2018 | 00:58
antiboh: Еще масовку из чекистов собрать для живой брони и на роль постралавших.
danko_klisma 27 марта 2018 | 00:58
danko1: старая мрась и ты перебежала в попыхах?
matros__koshkin__21 27 марта 2018 | 00:28
gonduras_on_kolima:
А также я хочу напомнить тем, кто забыл, что ВО ВРЕМЯ событий в Беслане в Риме прошла 300000 демонстрация поддержки. В Москве же собрались на Васильевском спуске ПОСЛЕ тог, как все закончилось, и это был, ёпть, митинг в поддержку президента, устроенный набирающим очки гнуснейшим из ублюдков Васей Якеменко. Это был 2004 год, и с тех пор все стало еще хуже (если возможно быть хуже).
boooben 27 марта 2018 | 00:31
Ночью потому что людей меньше, а ментов можно нагнать больше и их не видно. Плюс снимать проблематично в темноте, можно творить что угодно. Плюс можно не самого удачного клона выставить - никто и не заметит особо.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 00:36
boooben: как вампир
sborisych 27 марта 2018 | 00:13
sandro_007:
Да нихера он терь, после перенедовыборов не должен.
dadmorose 27 марта 2018 | 00:14
sandro_007: х"На недельку до 2-го я уеду в Кемерово"
ur_sus 27 марта 2018 | 00:15
sandro_007:
...по некоторым данным... в ближайшее время... собирается посетить...
Эта трусливая ботоксная крыса забилась в позолоченые палаты Кремля и трусит облезлым хвостом. Жалкое ничтожество даже не найдёт смелости обратиться к народу в минуту страшной трагедии. Россияне, кого вы посадили на трон?
ly4_sveta 27 марта 2018 | 00:36
ur_sus: Шифруется, прячется, легенды придумывает,
трясясь за свою шкуру...
oktabr 27 марта 2018 | 00:51
ur_sus: Для начала кгбешники всех очевидцев запугают, потом прибудет недокрысок и на камеру гримасу скорби скорчит.
jea77 27 марта 2018 | 00:31
sandro_007:
может путину на каждое смертельное дтп выезжать вместе с гаишниками?
или у нас смерть только в массе интересна?
в дтп по россии ежедневно около 50 человек погибает
может в конце каждого дня путину соболезнования выражать по погибшим за сутки?
sim202_ 27 марта 2018 | 00:35
jea77:
Где-то эту твою херню я уже видел...
slava94 27 марта 2018 | 00:41
sandro_007: Оно должно просто сдохнуть
aleksandr39 27 марта 2018 | 00:50
sandro_007: Должен в программе Вовки Соловьева рассказать какой крутой .
na555 27 марта 2018 | 00:52
sandro_007: Он еще и летает?
killbalafre 27 марта 2018 | 00:03
Позор!!!!!!!!!!!
Да он там должен быть в через 10 минут
В любой цивилизованной стране давно бы скинули эту мерзкую воровскую шоблу
kaplan911 27 марта 2018 | 00:04
А что он ночью туда полетел, не выступил по нацтелевидению, ну хотя бы пред\правительства?
neon001 27 марта 2018 | 00:30
kaplan911: ночью, чтобы создать эффект работы не по графику, а вот так от души мчался, доделав пару дел.
chernyij 27 марта 2018 | 00:38
kaplan911: Без кортежа, охраны и подставных людей? Кто же это допустит?
mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 00:05
Пескоструй опять гонит свою лживую пургу.
Очевидно, что нацдилер уже в Кемерово.
Будет пиариться на детских трупах.
harald_ 27 марта 2018 | 00:05
Да они издеваются?! Неужели переназначенец не осознает всю иррациональность своего поведения? Или он уже настолько одержим идеей "не поддаваться внешнему давлению", что даже естественную необходимость изменить свои планы из-за трагедии воспринимает как уступку внешним обстоятельствам? Но тогда это уже просто паранойя. Как-то напоминает одного персонажа, одержимого накануне краха безумными прожектами в бункере.... Он ещё под ныне несуществующей Рейхсканцелярии находился.
belovnikita 27 марта 2018 | 00:11
harald_: да просто страшно крысёнку, шифруется, с самолетами шельмует
grigol331 27 марта 2018 | 00:15
harald_:
Либо реально паранойя, либо боится. Приехать, значит встретиться с горожанами... нет уж, разве что где-то через недельку, когда поостынут.
llewella 27 марта 2018 | 00:08
если не прилетел, то зря...
elenaj1959 27 марта 2018 | 00:09
А что ночью-то, как вор? Он должен был там быть если не вчера вечером, то сегодня с утра. И с заявлением выступить. Позор такому президенту!
harald_ 27 марта 2018 | 00:11
elenaj1959: Почему как? Он и есть ВОР, Причем,рецидивист. Так как систематически крадет страну целиком-со всем населением и ресурсами.
suok 27 марта 2018 | 00:13
elenaj1959: Как в Беслане.
elenaj1959 27 марта 2018 | 00:17
suok: Да :(
lager23 27 марта 2018 | 00:11
Для Путена нет ничего святого, он считает себя небожителем... он фактически безумен!
Что мешало ему обратиться к нации ещё с утра, как это сделали официальные лица "партнёров" — американцев и европейцев?
sborisych 27 марта 2018 | 00:11
«пока нет»
===
грузит багаж?
grigol331 27 марта 2018 | 00:31
sborisych: грузит багаж?
____
Лечит моченедержание.
eslichestno 27 марта 2018 | 00:14
Все спецоперации производятся ночью и на рассвете в присутствии завезенной массовки. Сейчас возложит цветы под прицелом телекамер, потом зайдет в больницу, поговорит с кем-нибудь менее пострадавшим, которого заранее подготовят к разговору, а в 9 утра для народа вождь совсем уже будет недоступен. Проведет в администрации совещание с набором дежурных слов и объявлением суммы выплат членам семей пострадавших, а в 11:00 улетит в Москву. Там у него действительно нечеловеческий график - надо ответку Западу посылать на высылку российских дипломатов. И выкинет Кемерово из головы.
belovnikita 27 марта 2018 | 00:22
eslichestno: "оговорит с кем-нибудь менее пострадавшим"
Да там штатный балаганчик с ним ездит, в кого надо переоденутся, роли сыграют! А в больнице опасно, могут и не по сценарию в плешивую рожу.. сказать
elenaprekrasnaya2009 27 марта 2018 | 00:15
Снизошел до плебса, царь... Тлько почему ночью? 2 дня молчал и носа не казал.
Пусть к нему пустят родственников погибших , не надо бояться своего электората.
alena01 27 марта 2018 | 00:20
Вовчика уже перед хромакеем сняли, сейчас натуру с челядью снимут, и, вуаля - Вовик скорбит... Пара изо рта, конечно, опять не будет...
chronos_go 27 марта 2018 | 00:22
Да его там родители задушат ....
grigol331 27 марта 2018 | 00:33
chronos_go:
Хорошо бы...
ed10075 27 марта 2018 | 00:24
Все шифруются. А не проще выйти к народу? Хотя, лучше не надо. Опять будет фальш и пустые обещания.
arbat51 27 марта 2018 | 00:27
Выходит он перед народом и Тулеева под зад сапогом - и сразу народный герой, отец родной и защитник. Чем не пиаровский ход?
kunst54 27 марта 2018 | 00:29
Teчет речечка да по песочечку...
ly4_sveta 27 марта 2018 | 00:31
Сейчас начнётся показуха и пиар на крови.
За 100 лет все крупнейшие пожары с
многочисленными жертвами при его режиме.
erpetkur 27 марта 2018 | 00:37
Аки тать в ночи
svenik 27 марта 2018 | 00:45
как крыса по ночам на складе хомячит комбикорм. днем слабо было выехать ? мразььь
grishakras 27 марта 2018 | 00:45
А как то по проще , можно? Без этой херни , от Пескова?
benga_medok 27 марта 2018 | 00:49
Если не прилетел сразу, сейчас то он зачем там нужен ?
Лишний раз попиариться !
svoboda21vek Руслан Харламов 27 марта 2018 | 00:52
будем надеяться что живым он от туда не вернётся
ginbin_ 27 марта 2018 | 00:59
это как обычно, для ыошдя, проституток нагнали,?
ringmenn 27 марта 2018 | 01:00
Да он даже соболезнования не принес, вождь хренов, куда уж ехать. Его кортеж все Кемерово перекроет!! Да и сцены там нет, что бы с нее орать -ДАААА!! Вот тебе и даааа!!