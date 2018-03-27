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00:00, 27 марта 2018

Владимир Путин, по некоторым данным, в ближайшее время намерен посетить место трагедии в Кемерове

По данным информационного агенства «Национальная служба новостей», к зданию торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где произошел пожар с многочисленными жертвами, прибыли пресс-секретарь президента и журналисты кремлёвского пула. Кроме того, стало известно, что в аэропорту Кемерова приземлился борт из специального лётного отряда «Россия». Ряд СМИ высказали предположения, что этим самолётом прибыл глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о том, прилетел ли Владимир Путин в Кемерово, ответил «пока нет».

Комментарии

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sandro_007 27 марта 2018 | 00:02

Он должен прилететь и поддержать людей в трудную минуту.

grigol331 27 марта 2018 | 00:08

sandro_007:
Но не прилетит. Сильно надо ему светиться на фоне этого кошмара. Нет, у населения (биомассы) никаких ассоциаций персоны самодержца с каким-либо негативом быть не должно.

gonduras_on_kolima 27 марта 2018 | 00:16

grigol331: // Он должен прилететь и поддержать людей в трудную минуту. //
Клоун ватный, трудная минута была полтора суток назад.
А сейчас уже поздняк метаться.
И даже сочувствовать смешно и жалко после того, как это сделала даже глава правительства страны, в которой путирасты недавно устроили газовую атаку.
То есть премьер Британии, не имеющая к этому никакого отношения, уже высказалась.
А пересидент, полудиктатор, который отвечает за всё - ещё нет.
Освежу твою память, удило: когда над Синаем рванули Аэробус и приключилось более двух сотен трупов, Обмылок об этом высказался на третьи сутки и только походу.
История повторяется, правда же, путлеровец?

zemljanka 27 марта 2018 | 00:20

Создатель.
Системы.
Лжи.

otets_zvezdonyi_ 27 марта 2018 | 00:20

видимо его письков уговорил, типа толпа ропщет, кабы чего не вышло, смажут инаугурацию... позорище плешивое

danko1 27 марта 2018 | 00:22

gonduras_on_kolima: Ничтожество полное, а не президент россиян.
Меркель сразу после авиакатастрофы прилетела к месту трагедии, а этот мерзавец даже соболезнований никогда вовремя не выразит.

chernyij 27 марта 2018 | 00:36

danko1: Она утонула.
Ну, как поплавали?
Кажется смешным, но это жильё пользуется спросом.
Денег нет, но вы держитесь там. И хорошего настроения...

antiboh 27 марта 2018 | 00:48

Да ладно вам, надо же охранные мероприятия сначала провести (спецов вотборт и привез)

na555 27 марта 2018 | 00:58

antiboh: Еще масовку из чекистов собрать для живой брони и на роль постралавших.

danko_klisma 27 марта 2018 | 00:58

danko1: старая мрась и ты перебежала в попыхах?

matros__koshkin__21 27 марта 2018 | 00:28

gonduras_on_kolima:

А также я хочу напомнить тем, кто забыл, что ВО ВРЕМЯ событий в Беслане в Риме прошла 300000 демонстрация поддержки. В Москве же собрались на Васильевском спуске ПОСЛЕ тог, как все закончилось, и это был, ёпть, митинг в поддержку президента, устроенный набирающим очки гнуснейшим из ублюдков Васей Якеменко. Это был 2004 год, и с тех пор все стало еще хуже (если возможно быть хуже).

boooben 27 марта 2018 | 00:31

Ночью потому что людей меньше, а ментов можно нагнать больше и их не видно. Плюс снимать проблематично в темноте, можно творить что угодно. Плюс можно не самого удачного клона выставить - никто и не заметит особо.

kryymsdyk 27 марта 2018 | 00:36

boooben: как вампир

sborisych 27 марта 2018 | 00:13

sandro_007:
Да нихера он терь, после перенедовыборов не должен.

dadmorose 27 марта 2018 | 00:14

sandro_007: х"На недельку до 2-го я уеду в Кемерово"

ur_sus 27 марта 2018 | 00:15

sandro_007:
...по некоторым данным... в ближайшее время... собирается посетить...

Эта трусливая ботоксная крыса забилась в позолоченые палаты Кремля и трусит облезлым хвостом. Жалкое ничтожество даже не найдёт смелости обратиться к народу в минуту страшной трагедии. Россияне, кого вы посадили на трон?

ly4_sveta 27 марта 2018 | 00:36

ur_sus: Шифруется, прячется, легенды придумывает,
трясясь за свою шкуру...

oktabr 27 марта 2018 | 00:51

ur_sus: Для начала кгбешники всех очевидцев запугают, потом прибудет недокрысок и на камеру гримасу скорби скорчит.

jea77 27 марта 2018 | 00:31

sandro_007:
может путину на каждое смертельное дтп выезжать вместе с гаишниками?
или у нас смерть только в массе интересна?
в дтп по россии ежедневно около 50 человек погибает
может в конце каждого дня путину соболезнования выражать по погибшим за сутки?

sim202_ 27 марта 2018 | 00:35

jea77:
Где-то эту твою херню я уже видел...

slava94 27 марта 2018 | 00:41

sandro_007: Оно должно просто сдохнуть

aleksandr39 27 марта 2018 | 00:50

sandro_007: Должен в программе Вовки Соловьева рассказать какой крутой .

na555 27 марта 2018 | 00:52

sandro_007: Он еще и летает?

killbalafre 27 марта 2018 | 00:03

Позор!!!!!!!!!!!
Да он там должен быть в через 10 минут
В любой цивилизованной стране давно бы скинули эту мерзкую воровскую шоблу

kaplan911 27 марта 2018 | 00:04

А что он ночью туда полетел, не выступил по нацтелевидению, ну хотя бы пред\правительства?

neon001 27 марта 2018 | 00:30

kaplan911: ночью, чтобы создать эффект работы не по графику, а вот так от души мчался, доделав пару дел.

chernyij 27 марта 2018 | 00:38

kaplan911: Без кортежа, охраны и подставных людей? Кто же это допустит?

mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 00:05


Пескоструй опять гонит свою лживую пургу.
Очевидно, что нацдилер уже в Кемерово.
Будет пиариться на детских трупах.

harald_ 27 марта 2018 | 00:05

Да они издеваются?! Неужели переназначенец не осознает всю иррациональность своего поведения? Или он уже настолько одержим идеей "не поддаваться внешнему давлению", что даже естественную необходимость изменить свои планы из-за трагедии воспринимает как уступку внешним обстоятельствам? Но тогда это уже просто паранойя. Как-то напоминает одного персонажа, одержимого накануне краха безумными прожектами в бункере.... Он ещё под ныне несуществующей Рейхсканцелярии находился.

belovnikita 27 марта 2018 | 00:11

harald_: да просто страшно крысёнку, шифруется, с самолетами шельмует

grigol331 27 марта 2018 | 00:15

harald_:
Либо реально паранойя, либо боится. Приехать, значит встретиться с горожанами... нет уж, разве что где-то через недельку, когда поостынут.

llewella 27 марта 2018 | 00:08

если не прилетел, то зря...

elenaj1959 27 марта 2018 | 00:09

А что ночью-то, как вор? Он должен был там быть если не вчера вечером, то сегодня с утра. И с заявлением выступить. Позор такому президенту!

harald_ 27 марта 2018 | 00:11

elenaj1959: Почему как? Он и есть ВОР, Причем,рецидивист. Так как систематически крадет страну целиком-со всем населением и ресурсами.

suok 27 марта 2018 | 00:13

elenaj1959: Как в Беслане.

elenaj1959 27 марта 2018 | 00:17

suok: Да :(

lager23 27 марта 2018 | 00:11

Для Путена нет ничего святого, он считает себя небожителем... он фактически безумен!
Что мешало ему обратиться к нации ещё с утра, как это сделали официальные лица "партнёров" — американцев и европейцев?

sborisych 27 марта 2018 | 00:11

«пока нет»
===
грузит багаж?

grigol331 27 марта 2018 | 00:31

sborisych: грузит багаж?
____
Лечит моченедержание.

eslichestno 27 марта 2018 | 00:14

Все спецоперации производятся ночью и на рассвете в присутствии завезенной массовки. Сейчас возложит цветы под прицелом телекамер, потом зайдет в больницу, поговорит с кем-нибудь менее пострадавшим, которого заранее подготовят к разговору, а в 9 утра для народа вождь совсем уже будет недоступен. Проведет в администрации совещание с набором дежурных слов и объявлением суммы выплат членам семей пострадавших, а в 11:00 улетит в Москву. Там у него действительно нечеловеческий график - надо ответку Западу посылать на высылку российских дипломатов. И выкинет Кемерово из головы.

belovnikita 27 марта 2018 | 00:22

eslichestno: "оговорит с кем-нибудь менее пострадавшим"
Да там штатный балаганчик с ним ездит, в кого надо переоденутся, роли сыграют! А в больнице опасно, могут и не по сценарию в плешивую рожу.. сказать

elenaprekrasnaya2009 27 марта 2018 | 00:15

Снизошел до плебса, царь... Тлько почему ночью? 2 дня молчал и носа не казал.

Пусть к нему пустят родственников погибших , не надо бояться своего электората.

alena01 27 марта 2018 | 00:20

Вовчика уже перед хромакеем сняли, сейчас натуру с челядью снимут, и, вуаля - Вовик скорбит... Пара изо рта, конечно, опять не будет...

chronos_go 27 марта 2018 | 00:22

Да его там родители задушат ....

grigol331 27 марта 2018 | 00:33

chronos_go:
Хорошо бы...

ed10075 27 марта 2018 | 00:24

Все шифруются. А не проще выйти к народу? Хотя, лучше не надо. Опять будет фальш и пустые обещания.

arbat51 27 марта 2018 | 00:27

Выходит он перед народом и Тулеева под зад сапогом - и сразу народный герой, отец родной и защитник. Чем не пиаровский ход?

kunst54 27 марта 2018 | 00:29

Teчет речечка да по песочечку...

ly4_sveta 27 марта 2018 | 00:31

Сейчас начнётся показуха и пиар на крови.
За 100 лет все крупнейшие пожары с
многочисленными жертвами при его режиме.

erpetkur 27 марта 2018 | 00:37

Аки тать в ночи

svenik 27 марта 2018 | 00:45

как крыса по ночам на складе хомячит комбикорм. днем слабо было выехать ? мразььь

grishakras 27 марта 2018 | 00:45

А как то по проще , можно? Без этой херни , от Пескова?

benga_medok 27 марта 2018 | 00:49

Если не прилетел сразу, сейчас то он зачем там нужен ?
Лишний раз попиариться !

svoboda21vek Руслан Харламов 27 марта 2018 | 00:52

будем надеяться что живым он от туда не вернётся

ginbin_ 27 марта 2018 | 00:59

это как обычно, для ыошдя, проституток нагнали,?

ringmenn 27 марта 2018 | 01:00

Да он даже соболезнования не принес, вождь хренов, куда уж ехать. Его кортеж все Кемерово перекроет!! Да и сцены там нет, что бы с нее орать -ДАААА!! Вот тебе и даааа!!

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