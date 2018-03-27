Владимир Путин, по некоторым данным, в ближайшее время намерен посетить место трагедии в Кемерове

По данным информационного агенства «Национальная служба новостей», к зданию торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где произошел пожар с многочисленными жертвами, прибыли пресс-секретарь президента и журналисты кремлёвского пула. Кроме того, стало известно, что в аэропорту Кемерова приземлился борт из специального лётного отряда «Россия». Ряд СМИ высказали предположения, что этим самолётом прибыл глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о том, прилетел ли Владимир Путин в Кемерово, ответил «пока нет».