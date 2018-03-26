Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Владимир Путин прилетел в Кемерово

«Пока нет», сказал он в ответ на соответствующий вопрос РБК . Ранее стало известно, что в аэропорту Кемерова приземлился борт из специального лётного отряда «Россия». Ряд СМИ высказали предположения, что этим самолётом прибыл глава государства. По данным информационного агенства «Национальная служба новостей», сейчас у здания кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где произошел пожар с многочисленными жертвами, находятся пресс-секретарь президента и журналисты кремлёвского пула. Ожидается, что Владимир Путин посетит место трагедии в ближайшее время.