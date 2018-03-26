Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Владимир Путин прилетел в Кемерово
«Пока нет», сказал он в ответ на соответствующий вопрос РБК . Ранее стало известно, что в аэропорту Кемерова приземлился борт из специального лётного отряда «Россия». Ряд СМИ высказали предположения, что этим самолётом прибыл глава государства. По данным информационного агенства «Национальная служба новостей», сейчас у здания кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где произошел пожар с многочисленными жертвами, находятся пресс-секретарь президента и журналисты кремлёвского пула. Ожидается, что Владимир Путин посетит место трагедии в ближайшее время.
Комментарии3
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svedov161 26 марта 2018 | 23:53
Спросят у Путина "Что случилось с Зимней вишней?" Ну , ответ вы уже знаете!
svedov161 26 марта 2018 | 23:55
А еще мы все знаем, что спец бортами России перевозят кокс!
able_seamans 26 марта 2018 | 23:56
Письков опреверг из-за того, что стая стерхов во главе с ВВП пролетала над Кемерово без остановок..