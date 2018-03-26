Более 130 человек в Солсбери могли контактировать с веществом, которое использовалось при покушении Скрипаля.

Более 130 человек в Солсбери могли контактировать с веществом, которое использовалось при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила премьер Великобритании Тереза Мэй. Она также рассказала, что Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии и, по словам врачей, могут никогда полностью не поправиться.

Сегодня более 20 стран объявили о планах выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипаля. Среди них США, Канада, Украина, Германия, Франция, Польша. Меры затронут в общей сложности 113 человек. Кремль пообещал симметричный ответ.