Более 130 человек в Солсбери могли контактировать с веществом, которое использовалось при покушении Скрипаля.
Более 130 человек в Солсбери могли контактировать с веществом, которое использовалось при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила премьер Великобритании Тереза Мэй. Она также рассказала, что Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии и, по словам врачей, могут никогда полностью не поправиться.
Сегодня более 20 стран объявили о планах выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипаля. Среди них США, Канада, Украина, Германия, Франция, Польша. Меры затронут в общей сложности 113 человек. Кремль пообещал симметричный ответ.
Комментарии2
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fresh_breeze 26 марта 2018 | 23:19
И ведь с таким же успехом можно было сказать: весь Солсбери получил отравления разной степени.
При этом никто из независимых источников отравленных Скрипалей не видел.
Ю. Скрипаль — российская гражданка, а нашего консула даже к ней не пускают. С чего бы это? Она в самом деле отравлена или это хорошо продуманная легенда, чтобы оправдать антироссийскую акцию, на порядок превосходящую все предыдущие?
Вот, скажем, Березовский. Кто его видел мёртвым?
Или Литвиненко. Допустим, умер он. Но от чего? Волосы у него не выпадали, их ему сбрили по указанию БАБа. Спрашивается, зачем? Не затем ли, чтобы причина его последующей смерти была той, что нужна настоящим заказчикам и исполнителям, а вовсе не двоим россиянам, случайно оказавшимся не в то время и не в том месте?
nersesov 26 марта 2018 | 23:27
Более 130 человек в Солсбери могли контактировать с веществом..
Могли, но не контактировали, поскольку своих граждан власти травить не стали